Argentino ante Quimsa, con la necesidad de ganar

Argentino recibe esta noche al máximo candidato al título, Quimsa de Santiago del Estero. Con prácticamente el “1” asegurado para play off y con todo lo que ello conlleva, el quinteto santiagueño viene a otear el panorama en Las Morochas, aunque íntimamente no quiere pagar los “platos rotos”. Sencillamente porque no le interesa. Viene a testear. Si gana, mejor. Si pierde, no pasa nada porque hay trigo en el galpón.

Hay que ver también cuantos jugadores vienen a “rasparse” a la cancha de Argentino, cuando subrepticiamente ya miran de reojo los play off y las renovaciones para la próxima temporada. Todo un tema.

Argentino se debate en cómo ganarle a Quimsa y no morir en el intento. Duro, difícil, pero no imposible.

El partido va televisado por DirecTV desde las 20. Dirigen el ingeniero platense Alejandro Chiti, el capitalino Roberto Smith y el entrerriano Leonardo Mendoza.

Hoy

20 Ferro vs Platense

20 Argentino (J) vs Quimsa

21 Zárate Basket vs San Lorenzo

21 Riachuelo (Lr) vs Obras

21.30 San Martín (C) vs Independiente (O)

Sábado 27

20 Gimnasia (Cr) vs Peñarol (Mdp)

Domingo 28