Se jugó la segunda fecha del campeonato

Este fin de semana se disputó la segunda fecha del campeonato local de minibásquetbol. Detalle:

Resultados

Club Los Indios

u13 Los Indios A 55 vs El Linqueño 44

u10 Los Indios 20 vs El Linqueño 0

u12 Los Indios A 20 vs El Linqueño 0

Club 9 de Julio

u13 9 de Julio 93 vs Ciclista 27

u10 9 de Julio 30 vs Ciclista 38

u12 9 de Julio 82 vs Ciclista 85

Club San Martín

u13 San Martín 9 vs Los Indios B 70

u12 San Martín 30 vs Los Indios B 70

u10 San Martín 18 vs Los Indios B 28

Club Cavul

u12 Cavul A 121 vs Argentino B 10

u10 Cavul 0 vs Argentino B 20

u12 Cavul B 45 vs Argentino B 22

Club Argentino (no se jugó)

u12 Argentino A vs Alsina

u10 Argentino A vs Alsina

Club Sarmiento

u13 Sarmiento 35 vs Porteño 57

u12 Sarmiento 31 vs Porteño 44

u10 Sarmiento 26 vs Porteño 36

u12 Sarmiento 86 vs Porteño B 2

Libre: Social

Tercera fecha

Porteño vs San Martín

Junín/CLI B vs 9 de Julio

Ciclista vs Argentino A

Alsina vs CLI A

Argentino B vs El Linqueño

Cavul vs Social

Libre : Sarmiento

Cuarta fecha

Social vs El Linqueño

Alsina vs Argentino B

CLI A vs Ciclista

Argentino A vs Junín/CLI B

9 de Julio vs Porteño

San Martín vs Sarmiento Libre: CAVUL.