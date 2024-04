Los Indios quiere seguir haciendo fuerte su localía

Esta noche, desde las 21, Los Indios recibirá en el Tomás Corrado a Independiente de Zárate, en un encuentro válido por la Liga Federal de Básquetbol. El Canario se encuentra ante una ocasión inmejorable para seguir edificando una muy buena campaña y buscará seguir haciéndose fuerte como local. Ante El Linqueño, por el Torneo Apertura AJB,

Santiago Bornic regresó al equipo (13 puntos) y se espera que hoy vuelva a jugar por el torneo que organiza la CAB.

Dirigen los sannicoleños Ignacio Petroni y Andrés Ferrari.

Hoy (décima fecha)

Colón CH vs Belgrano SN

Los Indios vs Independiente Zárate

Regatas SN vs Somisa SN

Libre: San Martín

Decimaprimera fecha 20/4

Independiente Zárate vs Somisa SN

Los Indios vs Regatas SN

San Martín vs Colón CH

Libre: Belgrano SN

Decimasegunda fecha 26/4

Belgrano SN vs Regatas SN

Independiente Zárate vs San Martín

Somisa SN vs Los Indios

Libre: Colón CH

Decimatercera fecha 2/5

Belgrano SN vs Independiente Zárate

Los Indios vs Colón CH

San Martín vs Somisa SN

Libre: Regatas SN

Decimacuarta fecha 8/5

Independiente Zárate vs Regatas SN

San Martín vs Belgrano SN

Somisa SN vs Colón CH

Libre: Los Indios

Goleadores