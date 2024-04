Perdió Comunicaciones

Comunicaciones de Mercedes perdió anoche con San Lorenzo de Almagro 92 a 86. Detalle:

Anoche

San Lorenzo 92 vs Comunicaciones 86

Gimnasia (Cr) 83 vs Instituto 71

Ferro 69 vs Boca 70

Hoy

21 Unión (Sf) vs Olímpico (Lb)

21 Regatas (C) vs La Unión Fsa.

Viernes 5

22 San Martín (C) vs Argentino (J)

20 San Lorenzo vs Platense

21 Riachuelo (Lr) vs Peñarol (Mdp)

22 Ferro vs Comunicaciones

Sábado 6

11.30 Obras vs Independiente (O)

22 Regatas (C) vs Zárate Basket

Domingo 7

21 Riachuelo (Lr) vs Boca

22 Quimsa vs Peñarol (Mdp)

22 La Unión Fsa. vs Argentino (J)

Lunes 8

22 San Martín (C) vs Zárate Basket

22 Gimnasia (Cr) vs Independiente (O)

Martes 9

21 Unión (Sf) vs Platense

22 Instituto vs Boca

Miércoles 10

21 La Unión Fsa. vs Zárate Basket

Jueves 11

21 Peñarol (Mdp) vs Oberá

22 Comunicaciones vs Platense

Viernes 12

20 San Lorenzo vs San Martín (C)

21 Independiente (O) vs Instituto.

Argentino en abril

05/04 San Martín vs Argentino

07/04 La Unión vs Argentino

13/04 Argentino vs Oberá

26/04 Argentino vs Quimsa

28/04 Argentino vs San Lorenzo