Doble batacazo de Los Indios y San Martín en San Nicolás

En el inicio de la segunda rueda de la Liga Federal de Clubes de Básquetbol, anoche fueron ganadores los equipos juninenses en tierras sannicoleñas y se siguen recuperando en el campeonato.

Victoria canaria

Los Indios luchó todo el partido para quebrar la resistencia de Belgrano en el final de la contienda. El primer tiempo fue parejo, pero en el complemento el Canario sacó una mínima luz de diferencia y fue lo suficientemente inteligente como para mantenerla hasta el cierre. Manuel Mira y Bautista Peralta fueron determinantes para traer a Junín dos puntos de oro.

Triunfo sanmartiniano

San Martín obtuvo la victoria que todos querrían lograr, pero que no se sabe cuántos la van a poder lograr a la vera del Paraná. San Martín aprovechó la noche mala de Regatas en el campeonato y le ganó 88-76. ¿Cuántas más tendrá así de local?. Probablemente ninguna. Tal vez no. Pero el Celeste lo hizo y puede hacerlo valer al final de la fase. Depende de si mismo.

Segunda rueda

Octava fecha 2/4

Belgrano SN 76 vs Los Indios 82

Independiente Zárate 59 vs Colón CH 71

Regatas SN 76 vs San Martín 88

Libre: Somisa SN

Novena fecha 8/4

Belgrano SN vs Somisa SN

Colón CH vs Regatas SN

San Martín vs Los Indios

Libre: Independiente Zárate

Décima fecha 14/4

Colón CH vs Belgrano SN

Los Indios vs Independiente Zárate

Regatas SN vs Somisa SN

Libre: San Martín

Decimaprimera fecha 20/4

Independiente Zárate vs Somisa SN

Los Indios vs Regatas SN

San Martín vs Colón CH

Libre: Belgrano SN

Decimasegunda fecha 26/4

Belgrano SN vs Regatas SN

Independiente Zárate vs San Martín

Somisa SN vs Los Indios

Libre: Colón CH

Decimatercera fecha 2/5

Belgrano SN vs Independiente Zárate

Los Indios vs Colón CH

San Martín vs Somisa SN

Libre: Regatas SN

Decimacuarta fecha 8/5

Independiente Zárate vs Regatas SN

San Martín vs Belgrano SN

Somisa SN vs Colón CH

Libre: Los Indios.