Los Indios y San Martín juegan en San Nicolás

En el inicio de la segunda rueda de la Liga Federal de Clubes de Básquetbol, esta noche los equipos juninenses viajan a la ciudad de San Nicolás de los Arroyos.

Los Indios visitará a Belgrano, en un partido complicado porque los aurirrojos necesitan imperiosamente ganar. Dirigirán el rosarino Federico Boelaert y el juninense Gonzalo Geada.

San Martín jugará a la vera del Río Paraná, ante el club de Regatas. En este caso, dirigen el chivilcoyano Francisco Tenaglia y el sannicoleño Ignacio Petroni.

Segunda rueda

Octava fecha 2/4

Belgrano SN vs Los Indios

Independiente Zárate vs Colón CH

Regatas SN vs San Martín

Libre: Somisa SN

Novena fecha 8/4

Belgrano SN vs Somisa SN

Colón CH vs Regatas SN

San Martín vs Los Indios

Libre: Independiente Zárate

Décima fecha 14/4

Colón CH vs Belgrano SN

Los Indios vs Independiente Zárate

Regatas SN vs Somisa SN

Libre: San Martín

Decimoprimera fecha 20/4

Independiente Zárate vs Somisa SN

Los Indios vs Regatas SN

San Martín vs Colón CH

Libre: Belgrano SN

Decimosegunda fecha 26/4

Belgrano SN vs Regatas SN

Independiente Zárate vs San Martín

Somisa SN vs Los Indios

Libre: Colón CH

Decimatercera fecha 2/5

Belgrano SN vs Independiente Zárate

Los Indios vs Colón CH

San Martín vs Somisa SN

Libre: Regatas SN

Decimacuarta fecha 8/5

Independiente Zárate vs Regatas SN

San Martín vs Belgrano SN

Somisa SN vs Colón CH

Libre: Los Indios.