Estévez, Lorenzo y Mendoza para Argentino-Unión

La Asociación de Clubes de Básquetbol designó a los árbitros Pablo Estévez, Raúl Lorenzo y Leonardo Mendoza para controlar el trascendental partido de este domingo entre Argentino y Unión de Santa Fe en El Fortín de las Morochas.

Hoy

22 Zárate Basket vs Unión (Sf)

Sábado 30

11 San Martín (C) vs Quimsa

21 Gimnasia (Cr) vs Ferro

21.15 Obras vs Instituto

Domingo 31

21 Argentino (J) vs Unión (Sf)

Lunes 1/4

20 San Lorenzo vs Instituto

21 Regatas (C) vs Quimsa

21 Obras vs Comunicaciones

Martes 2

22 San Martín (C) vs La Unión Fsa.

22 Independiente (O) vs Olímpico (Lb)

Miércoles 3

20 San Lorenzo vs Comunicaciones

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

21 Ferro vs Boca

22 Oberá vs Quimsa

Jueves 4

21 Unión (Sf) vs Olímpico (Lb)

21 Regatas (C) vs La Unión Fsa.

Viernes 5

22 San Martín (C) vs Argentino (J)

20 San Lorenzo vs Platense

21 Riachuelo (Lr) vs Peñarol (Mdp)

22 Ferro vs Comunicaciones

Sábado 6

11.30 Obras vs Independiente (O)

22 Regatas (C) vs Zárate Basket

Domingo 7

21 Riachuelo (Lr) vs Boca

22 Quimsa vs Peñarol (Mdp)

22 La Unión Fsa. vs Argentino (J)

Argentino en marzo

01/03 Obras 85 vs Argentino 67

03/03 Platense 90 vs Argentino 92

12/03 Argentino 79 vs Ferro 71

22/03 Argentino 83 vs Regatas 71

26/03 Argentino 78 vs Olímpico 83

31/03 Argentino vs Unión SF

Abril