Los Indios fue más que San Martín

Los Indios no dejó dudas y le ganó de punta a punta el clásico Federal a San Martín por 80-62

De movida el Canario fue sólido en su accionar, maniató defensivamente al Celeste y lo contragolpeó permanentemente.

En el tercer cuarto, un show de triples de Los Indios liquidó el pleito aun con diez minutos por jugarse. El último tramo estuvo de más. Los Indios mantuvo la diferencia y terminó ganando sin sobresaltos.

Anoche

Los Indios 80 vs San Martín 62

Regatas SN 91 vs Belgrano SN 65

Somisa 80 vs Independiente Zárate 64

Libre: Colón CH

Segunda rueda

Octava fecha 2/4

Belgrano SN vs Los Indios

Independiente Zárate vs Colón CH

Regatas SN vs San Martín

Libre: Somisa SN.

Goleadores