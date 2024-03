Daniel Jaule: “El equipo mejoró hacia el final de la fase regular”

Fundamentalmente la sumatoria de trabajo hizo que el equipo pegara un salto de calidad hacia el final de la fase regular del campeonato. Por eso el equipo se puso bien.

Quizá este grupo, este año, costó más en la maduración del juego que en las temporadas anteriores.

El último partido que estuvo complicado, porque no lo podíamos destrabar, lo resolvimos bien en el final. Quizá al principio estos juegos los perdíamos todos. O hemos perdido cinco a seis partidos en la última pelota.

Y me parece que el hecho de ganar y de conseguir partidos importantes, sumado al tema de la seguridad, hace que este tipo de juegos se puedan dar vuelta.

Ahora vamos a ser durísimos en cualquier tipo de partido. Esto es lo que yo quería lograr para llegar a los play off.

Tenemos otro juego más clave para nosotros que nos va a dar la posición final. Y en esta posición final nadie nos va a querer cruzar porque llegamos al tope de nuestro rendimiento sobre el final de la fase regular.

Ahora los play off hay que saberlos jugar. Todo el mundo sabe eso. Donde empieza a haber situaciones que antes no las tenías en cuenta; un solo detalle te hace pasar a la próxima fase.

El play off es distinto porque son finales. Hasta el jugador se prepara de otra manera.

En la fase regular vos jugás un partido y sabés que ante cualquier eventualidad en la semana lo podés recuperar.

En un play off es matar o morir cada noche. Es más, ha pasado y mucho que perdés un partido por 20-30 puntos y a las 48 horas ganás el otro.

Es una cosa increíble. ¿Qué pasó en el medio? Te recuperaste y estás en carrera nuevamente.

Empiezan a calar un montón de situaciones que en la fase regular no son muy importantes, como la concentración, la cabeza, el scouting es mucho más finito, y yo creo que en el play off repitiendo un detalle o atacando un detalle podés dar vuelta el partido a cualquier equipo.

La localía importa y no importa. Yo trato de inculcarles a los jugadores que no importa. Para que el equipo pueda ganar en cualquier situación, tanto de local como de visitante. Esto también es una preparación mental.

En un play off es 70-30. El setenta por ciento es mental. Porque uno tiene una sumatoria de trabajo de todo el año. Y en esta sumatoria de toda la temporada no se pueden cambiar tantas cosas de un día para el otro.

El volumen de laburo que uno arrastra es el que tiene que aportar en el play off y preparar al setenta por ciento al equipo en el tema mental.

Nosotros hemos demostrado que podemos ganar de visitante, en canchas importantes como Viedma y demás.

Pero el salto de calidad que hizo, y fue clave, es en la parte mental. Nosotros siempre insistimos en este tema. Porque en un momento de la temporada parecía que el equipo no tenía tanta garra, por decirlo de alguna manera.

Sin embargo, ahora es todo lo contrario. El equipo sabe que va al frente. Y también hemos igualado la etapa de rendimientos. Hoy el banco me da cosas, los cinco titulares están bien en lo mental y lo deportivo, y estamos cumpliendo las reglas ofensivas y defensivas bien. Y cuando esto sucede todo junto a la vez nos transformamos en un equipo muy duro.

Para los play off primero tenemos que ver qué posición final tenemos. Luego analizar el rival y trabajar sobre él.

En un play off se prepara el primer juego. Pero a la vez hay que estar listo para que ese partido que se preparó se pueda dar vuelta en un 100% a las 48 horas.

A mí me gusta ajustar tanto cuando gano como cuando pierdo. No porque gané me quedo con eso. Si gané en un play en el segundo juego, seguramente hay un montón de ajustes para el próximo enfrentamiento.

No es fácil cuando perdés porque quedás al límite. Pero hay que poner como una persiana. Terminar el partido y pensar en el próximo porque es la única posibilidad que tenés. No hay que arrastrar nada. Si ganás no te tenés que agrandar y si perdés no tenés que hacerte un mundo porque perdiste ese juego. Todo lo contrario, hay que estar preparado para el otro.