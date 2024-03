Ciclista visita a Ameghino de Villa María

Ciclista Juninense comienza a cerrar la fase regular de La Liga Argentina buscando la mejor posición de cara a los play off que se avecinan.

Esta noche visita a Ameghino de Villa María, un rival complicado en un pleito difícil de resolver.

Dirigen desde las 20 los capitalinos José Domínguez y Guillermo Grondona.

Anoche

Amancay (Lr) 91 vs Barrio Parque 73

Sarmiento (R) 0 vs Independiente (Sde) 20

Hoy

20 Ameghino vs Ciclista (J)

21 Rocamora vs Quilmes (Mdp)

21 Echagüe vs Montmartre

22 Jachal (Sj) vs Barrio Parque

Lunes 25

20 Lanús vs Pilar

21 San Isidro vs Salta Basket

Los Play Off

El campeonato tiene esta forma de disputa. Los cuatro primeros equipos clasificados en la tabla posicional, esperan en cuartos de final.

En primer lugar hay play in por dos plazas. Lo juegan los equipos ubicados en los puestos 11 al 14 de la siguiente manera: 11-12 a un solo partido en el estadio del mejor clasificado. El ganador pasa y ocupa el lugar 11. El perdedor jugará contra el ganador de los equipos ubicados 13 y 14 por el lugar número 12.

Luego comienza la reclasificación al mejor de tres partidos. El primer juego se disputa en la cancha del peor equipo clasificado. Cruces: 5-12, 6-11, 7-10 y 8-9.

Los ganadores van por los cuartos de final, contra los equipos que esperaban, en desventaja de localía.

