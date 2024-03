Ciclista es local ante Provincial de Rosario

Ciclista Juninense vuelve a ser local y tiene ante sí la oportunidad de cosechar dos puntos más directos a la tabla posicional.

Enfrente estará Provincial de Rosario, un equipo ciclotímico que ha cosechado buenas y malas a lo largo de este certamen (14 ganados y 14 perdidos). Viene de perder en Pergamino, manejando una media de 70 goles en calidad de visitante, lo que es un dato no menor.

Dirigirán desde las 21 en el Coliseo del Boulevard el bahiense Emanuel Sánchez y el cordobés Andrés Barbarini (oriundo de San Francisco).

Hoy

21 Villa Mitre (Bb) vs Dep. Viedma

21 Ciclista (J) vs Provincial (R)

22 Pergamino Básquet vs La Unión (C)

Martes 19

21 Unión (Mdp) vs Ameghino

21 Amancay (Lr) vs San Isidro

22 Salta Basket vs Rivadavia (Mza)

22 Villa San Martín vs Gepu

Miércoles 20

20 Gimnasia (Lp) vs Pilar

20 Pergamino Básquet vs Rocamora

21 Quilmes (Mdp) vs Pico Fc

21 Racing (Ch) vs Provincial (R)

21 Ciclista (J) vs La Unión (C)

Jueves 21

21 Salta Basket vs Gepu

Viernes 22

21 Unión (Mdp) vs Pico Fc.

Ciclista en marzo