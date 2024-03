Los Indios no pudo con Somisa de San Nicolás

Con la ausencia de Tucho Bornic y el Vasco Arrascaete a media máquina, Los Indios no pudo anoche contra el club Somisa de San Nicolás y perdió 78 a 72.

El Canario batalló toda la noche y por momentos dominó el partido, pero falló en el cierre y la visita se quedó con una victoria memorable en el estadio Tomás Corrado.

Resultados

Independiente Zárate 66 vs Belgrano SN 60

Los Indios 72 vs Somisa SN 78

Regatas SN 95 vs Colón CH 91

Libre: San Martín

Quinta fecha 17/3

Colón CH vs Somisa

Los Indios vs Belgrano SN

San Martín vs Independiente Zárate

Libre: Regatas SN.