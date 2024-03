Mañana Los Indios recibe a Somisa de San Nicolás

Los Indios jugará mañana su primer partido de local ante el club Somisa de San Nicolás de los Arroyos.

Para el Canario es un juego clave, dado que está en un punto bisagra del campeonato y puede ir hacia arriba o hacia abajo.

Dirigirán, desde las 21, la capitalina Florencia Benzer y el juninense Julián Spighi.

Fixture

Primera fecha 26-2

Colón CH 87 vs Independiente Zárate 63

Regatas SN 79 vs Los Indios 72

Somisa SN 78 vs San Martín 74

Libre: Belgrano SN

Segunda fecha 2/3

Colón CH 58 vs San Martín 69

Regatas SN 96 vs Independiente Zárate 59

Somisa SN 77 vs Belgrano SN 74

Libre: Los Indios

Tercera fecha 7/2

San Martín 74 vs Regatas SN 78

Independiente Zárate 60 vs Los Indios 68

Belgrano SN vs Colón CH (será reprogramado)

Libre: Somisa SN

Cuarta fecha 12/3

Independiente Zárate vs Belgrano SN

Los Indios vs Somisa SN

Regatas SN vs Colón CH

Libre: San Martín

Quinta fecha 17/3

Colón CH vs Somisa

Los Indios vs Belgrano SN

San Martín vs Independiente Zárate

Libre: Regatas SN.