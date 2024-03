Gran triunfo de Los Indios en Zárate

Los Indios obtuvo anoche un gran triunfo como visitante de Independiente de Zárate.

Se impuso por 68 a 60 logrando imponer su juego en el último cuarto, el cual cerró de manera brillante para sumar dos puntos de oro directos a la tabla posicional.

El Canario a los cinco segundos de haber comenzado el partido, perdió a Tucho Bornic por lesión. Fue el primer ataque del partido, donde en una jugada desafortunada el goleador juninense debió retirarse lesionado a los vestuarios.

Después el quinteto orientado por Maximiliano Tamburini hizo un buen primer tiempo, ganando los cuartos 19-15 y 20-18.

Sin embargo atravesó un turbulento tercer cuarto donde se peleó con la canasta, para rehacerse en los diez minutos finales y terminar ganando con autoridad de la mano de Bautista Peralta.

Este martes Los Indios juega de local ante Somisa de San Nicolás, en un partido que se las trae.

Tercera fecha

San Martín 74 vs Regatas SN 78

Independiente Zárate 60 vs Los Indios 68

Belgrano SN vs Colón CH (será reprogramado)

Libre: Somisa SN

Cuarta fecha 12/3

Independiente Zárate vs Belgrano SN

Los Indios vs Somisa SN

Regatas SN vs Colón CH

Libre: San Martín.