Horacio Masino: “La situación económica es crítica”

La situación económica es crítica. Cambió la situación del país y, por ende, la de los clubes. Estamos peleando, remándola día a día para llevar estos tres meses adelante.

Nosotros llegamos a abrir una cuenta en el Banco Provincia para que la gente nos pueda dar una mano en esta gira que se hizo por Comodoro Rivadavia y los dos partidos que tuvimos en Buenos Aires, que en total rondó una erogación cercana a los nueve millones de pesos.

Y eso que fuimos con el mínimo de 20 personas para completar la reglamentación, inclusive con la liga de desarrollo. El resto de la delegación se unió recién en Buenos Aires para los partidos con Platense y Obras Sanitarias de la Nación.

La verdad es que la gente respondió muy bien y nos dio una mano. Lo que rescato de todo esto es que aportó gente de afuera, de Comodoro Rivadavia, La Rioja, La Pampa, La Plata, que muchos no son hinchas. Una cosa rarísima. Radios que nos han llamado de distintos puntos del país cuando se enteraron de esta cruzada, diarios del interior.

Y es un poco la problemática que se está viviendo en el club y en el país. No escapamos a la realidad. La gente del Chaco nos decía que es bueno que se difunda esta realidad que se vive en todo el país.

Argentino jamás llegó a esta situación. El país cambió y la logística hizo que se perjudicara mucho la economía del club. El gasoil no vale lo mismo y, por ende, el kilómetro de ruta sale más caro. La hotelería no vale lo que salía hace dos meses atrás, además.

Uno tiene un presupuesto y se escapa cuando la realidad presenta otra cosa. Esta es la pura verdad.

Eso fue lo que nos movilizó también con las tortas de trigo que la gente colaboró terriblemente bien, o las empanadas que se hicieron. Se pusieron a la venta y se agotaron en cuestión de horas.

La gente entiende lo que se está viviendo. Argentino nunca le ocultó lo que está pasando.

Deportivamente la estamos luchando. Vamos a pelear hasta el final.

Lamentablemente no se pudo en Comodoro Rivadavia, nunca le pudimos ganar ahí. Jugamos bien el primero y el último cuarto, pero no alcanzó. Es un equipo muy superior. El equipo está bien, sabemos en la situación que estamos y todos somos conscientes de ello.

Falta mucho todavía. Nos tocó una gira complicada. Seis partidos de visitante es una locura.

Creo que le confección del fixture no fue la correcta porque, amén de lo que significa el gasto de seis partidos afuera, no nos permite recuperarnos; deportivamente no es lo mejor.

Por suerte anoche tuvimos una alegría inmensa con el triunfo en Platense. El equipo está jugando mejor y esta victoria nos da el aventón de encarar de otra manera los juegos consecutivos de local que se vienen.

Fueron dos giras costosas y además no deja la posibilidad de poder jugar de local para que entre un mango y acomodarse un poco, es bravo todo.

Creo que en el futuro va a haber que acomodar algunas cosas. No puede ser que fuimos dos veces a Santiago del Estero, dos viajes hicimos. Uno para jugar contra Olímpico de la Banda y otro para enfrentar a Quimsa.

Y fuimos dos veces a Corrientes, en una oportunidad para jugar ante el club de Regatas y en la otra para chocar contra San Martín.

Hicimos el doble de kilómetros que en la pasada temporada de Liga Nacional de Básquetbol.

Así no se puede. No sé qué pasó con la gente que programó este torneo, pero así la cosa no puede serguir.

Ediliciamente veníamos avanzando sin prisa, pero sin pausa. Y volvemos a lo mismo.

La parte económica nos puso un freno. Se habían hecho obras en el estadio, en la parte de la cancha de atrás, en el paredón de calle Ameghino, en la casa de enfrente.

En fin, todo lo que estuvo a nuestro alcance para poder invertir un mango, se hizo a tiempo.

Ahora estamos viendo porque tenemos un proyecto en carpeta para hacer en el lote que nos dio la Municipalidad de Junín. Pero hasta que no haya un panorama más claro de dónde va a ir la economía del país, no podemos hacer nada.

Confiamos siempre en nuestra gente. Argentino es grande por su gente. Seguro que vamos a salir adelante, fiel a nuestra historia de vida.