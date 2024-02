Los Indios presentó formalmente el plantel profesional

En la tarde de ayer y mediante una conferencia de prensa, Los Indios hizo la presentación formal del plantel que competirá desde este lunes en el la Liga Federal de clubes de básquetbol.

El presidente, Juan Pablo Pontelli, encabezó la conferencia e hizo incapié en el avance del club de jugar el torneo local a pasar a disputar la Liga Federal.

También destacó el trabajo de la comisión directiva que lo acompaña en este proyecto que se viene sosteniendo en el tiempo y que cada vez quiere un poquito más, siempre para darle una mejor competencia a los chicos y que puedan tener una vidriera donde se reflejen los jugadores de las divisiones formativas.

El primer mandatario Canario se mostró conforme con los objetivos alcanzados y destacó el apoyo de los sponsors para poder paliar los gastos que ocasiona esta competencia abierta.

Además habló de la obra de infraestructura para que puedan acceder los simpatizantes visitantes- en la entrada sobre calle Hipílito Irigoyen-, e ir poniendo el estadio acorde a las exigencias de los tiempos modernos.

Tamburini: “La presión es de los equipos locales”

El entrenador Canario, consultado a su tiempo sobre si es mejor o peor arrancar de visitante, dijo: “La presión es de los equipos locales. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a tratar de imponer nuestro juego. Tenemos una competa cobertura en los puestos de juego y trabajamos día a día para superarnos”.

Respecto de los amistosos, expresó: “Estoy muy conforme con la pretemporada. Los partidos amistosos nos sirvieron muchísimo para ir ajustando el equipo. Estamos en condiciones de hacer un muy buen papel en el campeonato”.

Fixture

Primera fecha 26-2

Colón CH vs Independiente Zárate

Regatas SN vs Los Indios

Somisa SN vs San Martín

Libre: Belgrano SN.