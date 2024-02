Cambio de día para la visita de Los Indios a Independiente en la ciudad de Zárate

Los Indios y San Martín debutan este lunes en la Liga Federal de clubes de básquetbol. El Canario visitará al club de Regatas de San Nicolás y San Martín irá al mítico barrio de Somisa.

En tanto ayer confirmaron desde la ciudad de Zárate el cambio de día del partido entre Independiente y Los Indios, que pasó del jueves 7 al sábado 9 de marzo.

Forma de disputa de la Liga Región sudeste

Ambas zonas cuentan con siete participantes. Los tres mejores de cada una pasarán a los playoffs zonales, mientras que el resto disputará dos series de play in a un juego y con ventaja del mejor posicionado: primero lo harán cuarto contra séptimo y quinto ante sexto. Sus ganadores jugarán con la chance de avanzar como el cuarto mejor de su zona.

Así quedarán los enfrentamientos entre los grupos:

• 1° zona A vs 4° zona B

• 2° zona A vs 3° zona B

• 1° zona B vs 4° zona A

• 2° zona B vs 3° zona A

Los mismos serán a tres juegos con formato 1-2 en favor del mejor posicionado. Los cuatro ganadores de esas series pasarán a playoffs inter conferencias frente a los tres representantes del Sur (el mejor de la Sudeste avanzará directo a cuartos de final de conferencia).

Fixture

Primera fecha 26-2

Colón CH vs Independiente Zárate

Regatas SN vs Los Indios

Somisa SN vs San Martín

Libre: Belgrano SN

Segunda fecha 2/3

Colón CH vs San Martín

Regatas SN vs Independiente Zárate

Somisa SN vs Belgrano SN

Libre: Los Indios

Tercera fecha 7/2

Belgrano SN vs Colón CH

Independiente Zárate vs Los Indios

San Martín vs Regatas SN

Libre: Somisa SN

Cuarta fecha 12/3

Independiente Zárate vs Belgrano SN

Los Indios vs Somisa SN

Regatas SN vs Colón CH

Libre: San Martín

Quinta fecha 17/3

Colón CH vs Somisa

Los Indios vs Belgrano SN

San Martín vs Independiente Zárate

Libre: Regatas SN

Sexta fecha 22/3

Belgrano SN vs San Martín

Colón CH vs Los Indios

Somisa SN vs Regatas SN

Libre: Independiente Zárate

Séptima fecha 27/3

Los Indios vs San Martín

Regatas SN vs Belgrano SN

Somisa vs Independiente Zárate

Libre: Colón CH

Segunda rueda

Octava fecha 2/4

Belgrano SN vs Los Indios

Independiente Zárate vs Colón CH

Regatas SN vs San Martín

Libre: Somisa SN

Novena fecha 8/4

Belgrano SN vs Somisa SN

Colón CH vs Regatas SN

San Martín vs Los Indios

Libre: Independiente Zárate

Décima fecha 14/4

Colón CH vs Belgrano SN

Los Indios vs Independiente Zárate

Regatas SN vs Somisa SN

Libre: San Martín

Decimaprimera fecha 20/4

Independiente Zárate vs Somisa SN

Los Indios vs Regatas SN

San Martín vs Colón CH

Libre: Belgrano SN

Decimasegunda fecha 26/4

Belgrano SN vs Regatas SN

Independiente Zárate vs San Martín

Somisa SN vs Los Indios

Libre: Colón CH

Decimatercera fecha 2/5

Belgrano SN vs Independiente Zárate

Los Indios vs Colón CH

San Martín vs Somisa SN

Libre: Regatas SN

Decimacuarta fecha 8/5