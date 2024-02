Argentino cayo ante Olímpico de La Banda

Argentino no pudo contra Olímpico en su primer partido de la extensa gira de 6 al hilo como visitante.

Anoche perdió en La Banda por 79 a 62, en un juego donde logró bajarle el goleo a uno de los equipo que más potencial tiene para hacerlo en el campeonato. Meramente anecdótico.

El Turco todavía tiene bastante para mejorar, no solo defensivamente, sino en ataque mejorando el volumen de goles.

Argentino le aguantó tres cuartos –bien- a Olímpico, donde inclusive le pasó a ganar en un pasaje del cotejo, pero no lo pudo cerrar.

El dueño de casa fue más efectivo en el último cuarto y demolió la canasta juninense para terminar ganando sin sobresaltos.

Argentino viaja a Oliva, donde mañana enfrentará a Independiente en otro juego “chivo”.

Anoche

La Unión 83 vs. Peñarol 79

San Martín 85 vs Instituto 77

Olímpico 79 vs. Argentino 62

Hoy

20 Comunicaciones vs Regatas (C)

22 Boca vs Zárate Basket

Martes 6/2

20 Independiente (O) vs Argentino (J)

Miércoles 7

20 Oberá vs Ferro

21 Quimsa vs Riachuelo (Lr)

Jueves 8

21 Instituto vs Argentino (J)

Viernes 9/2

21 Regatas (C) vs Ferro

21 Olímpico (Lb) vs Riachuelo (Lr)

Sábado 10

21 Instituto vs Zárate Basket

21 Comunicaciones vs Peñarol (Mdp)

Domingo 11

22 San Martín (C) vs Ferro

Martes 12

21 Unión (Sf) vs Peñarol (Mdp)

21 Independiente (O) vs Zárate Basket

Miércoles 13

21 Platense vs La Unión Fsa.

22.30 San Martín (C) vs Regatas (C)

Jueves 14

21 Instituto vs Peñarol (Mdp)

22 Riachuelo (Lr) vs Zárate Basket

Argentino en febrero

06/02 Independiente vs Argentino

08/02 Instituto vs Argentino

28/02 Gimnasia vs Argentino

Argentino en marzo

01/03 La Unión vs Argentino

03/03 Platense vs Argentino

Argentino vs Unión SF

Argentino vs San Lorenzo.