Ciclista recibe a Hispano Americano

Ciclista Juninense tiene esta noche el último partido de local antes de salir de gira por el interior.

En la oportunidad, recibe la visita de Hispano Americano de Río Gallegos, equipo que dirige el juninense Eduardo Japez.

El juego va desde las 21 en el Coliseo del Boulevard y lo dirigirán el platense Maximiliano Cáceres y la capitalina Florencia Benzer.

Anoche

Lanús 67 vs Dep. Viedma 83

Villa San Martín 97 vs Colón (Sf) 68

Hoy

20 Villa Mitre (Bb) vs Provincial (R)

21 Ciclista (J) vs Hispano

21 Rivadavia (Mza) vs Barrio Parque

21 Gepu vs Atenas (C)

22 Independiente (Sde) vs Dep. Norte

Martes 6

21 Pico Fc vs Gimnasia (Lp)

21 Montmartre vs Sp. Suardi

Miércoles 7

20 Racing (Ch) vs Hispano

21 Dep. Viedma vs Provincial (R)

21 Villa Mitre (Bb) vs La Unión (C)

21 Gepu vs Barrio Parque

Jueves 8

20 Lanús vs Racing (A)

21 Unión (Mdp) vs Pilar

21 Ameghino vs Gimnasia (Lp)

22 Independiente (Sde) vs Sp. Suardi

Viernes 9

21 Atenas (C) vs Colón (Sf)

21 Pergamino Básquet vs Hispano

21 Dep. Viedma vs La Unión (C)

21 Quilmes (Mdp) vs Pilar

Sábado 10

21 San Isidro vs Dep. Norte

Domingo 11

20 Villa Mitre (Bb) vs Rocamora

21 Barrio Parque vs Colón (Sf)

Lunes 12

21 Gimnasia (Lp) vs Lanús

21 Quilmes (Mdp) vs Racing (A)

Martes 13

21 Dep. Viedma vs Rocamora

21 Montmartre vs Salta Basket

21 Provincial (R) vs Pico Fc

21 Dep. Norte vs Sp. Suardi

Ciclista en febrero

23/02 21 Unión MdP vs Ciclista

24/02 21 Quilmes MdP vs Ciclista

28/02 21 Villa Mitre vs Ciclista.