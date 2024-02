Juega Argentino

En la continuidad de su periplo por la Liga Nacional de Básquet, Argentino se presenta esta noche en La Banda, Santiago del Estero.

Desde las 22 visita al encumbrado Olímpico, en un cotejo sumamente complicado. Dirigirán los capitalinos Diego Rougier-Oscar Brítez y el cordobés Alberto Ponzo.

Anoche

Oberá 68 vs. Obras 70

Hoy

La Unión vs. Peñarol

Olímpico vs. Argentino

Lunes 5

20 Comunicaciones vs Regatas (C)

22 Boca vs Zárate Basket

Martes 6/2

20 Independiente (O) vs Argentino (J)

Miércoles 7

20 Oberá vs Ferro

21 Quimsa vs Riachuelo (Lr)

Jueves 8

21 Instituto vs Argentino (J)

Viernes 9/2

21 Regatas (C) vs Ferro

21 Olímpico (Lb) vs Riachuelo (Lr)

Sábado 10

21 Instituto vs Zárate Basket

21 Comunicaciones vs Peñarol (Mdp)

Domingo 11

22 San Martín (C) vs Ferro

Martes 12

21 Unión (Sf) vs Peñarol (Mdp)

21 Independiente (O) vs Zárate Basket

Miércoles 13

21 Platense vs La Unión Fsa.

22.30 San Martín (C) vs Regatas (C)

Jueves 14

21 Instituto vs Peñarol (Mdp)

22 Riachuelo (Lr) vs Zárate Basket

Argentino en febrero

04/02 Olímpico vs Argentino

06/02 Independiente vs Argentino

08/02 Instituto vs Argentino

19/02 Argentino vs Comunicaciones

24/02 Platense vs Argentino

28/02 Gimnasia vs Argentino.