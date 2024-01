Paliza de Oberá sobre Gimnasia de Comodoro

Oberá TC le pintó la cara, anoche, a Gimnasia de Comodoro con un contundente 99-63. En horas de la mañana del domingo, Riachuelo ganó en Boedo ante San Lorenzo de Almagro por 72 a 62.

Hoy, Boca recibe a Unión de Santa Fe y Olímpico de La Banda juega el clásico ante Quimsa.

Ayer

San Lorenzo 62 vs. Riachuelo 72

Oberá 99 vs. Gimnasia 63

Hoy

Lunes 22/1 Boca vs. La Unión |20|

Lunes 22/1 Olímpico vs. Quimsa |22.10| TyC Sports

Martes 23/1 Peñarol vs. Unión |21|

Jueves 25/1 Obras vs. Zárate |20|

Jueves 25/1 Ferro vs. Unión |21|

Viernes 26/1 Instituto vs. Oberá |21|

Sábado 27/1 Obras vs. Olímpico |11.10| TyC Sports

Domingo 28/1 Independiente vs. Oberá |20|

Domingo 28/1 Comunicaciones vs. Quimsa |21|

Lunes 29/1 San Lorenzo vs. Olímpico |20|

Lunes 29/1 Argentino vs. Zárate |21|

Martes 30/1 Riachuelo vs. Regatas |21|

Miércoles 31/1 Boca vs. Olímpico |20|

Jueves 1/2

Comunicaciones vs. Obras

Quimsa vs. Regatas

Riachuelo vs. Platense

Viernes 2/2

La Unión vs. Instituto

San Martín vs. Peñarol

Sábado 3/2

Oberá vs. Obras

Quimsa vs. Platense

Domingo 4/2

La Unión vs. Peñarol

Olímpico vs. Argentino

San Martín vs. Instituto.