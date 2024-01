Argentino retomó la senda de la victoria

No importaba cómo, había que triunfar. Por la sencilla razón de que Argentino necesitaba ganar tiempo hasta que llegue el nuevo extranjero, tras que sorpresivamente se cayera en el transcurso de la semana uno que está jugando las finales de la Champions League con Flamengo de Brasil (mejor que Cooper), que primero dijo sí y después no. Uno que venga a potenciar el equipo y no a restar.

Más allá del viejo axioma de técnico que debuta gana, Capelli se vio envuelto en un problemón con solamente un puñado de jugadores y escasos recambios para oxigenar el equipo durante el transcurso del juego.

Optó por volver a sus principios como entrenador: un juego de control de pelota a rajatablas. No había otra variante para aspirar a ganar el partido.

Y arrancó bien. El equipo respondió en la cancha, maniató defensivamente a La Unión y ganó el primer cuarto 16-13, con un Payton impecable y dos aciertos de afuera de Aliende y Romegiali.

En el segundo cuarto parecía que todo iba viento en popa, hasta que se lesionó Facello.

La gente no podía creer tanta mala suerte. Pero Capelli puso a su hijo, que no solo aprovechó al máximos los minutos que tuvo, sino que cumplió más que satisfactoriamente con su cometido en la cancha. Por suerte para el Turco a Facello le estribaron el tobillo y pudo volver a jugar.

Y Argentino completó un primer tiempo brillante de 38-24. Esta vez fueron los triples lo que mandaron al Azul arriba. Dos de Aliende, Cangelosi, Facello y Jonny Slider que metió el último al unísono de la chicharra.

Pero no todo fue un colchón de rosas. Las cosas comenzaron a complicarse para el Turco en el complemento. Sin muchos recambios, el cansancio comenzó a hacer mella en el andamiaje del equipo y bajó el rendimiento en la cancha.

😱 ¡GAAAAAAAAAANÓ ARGENTINO! Granberry y el rebote ofensivo de la victoria para @Argentino_junin 🚨



👉🏻 En las últimas 4 décimas, La Unión no pudo anotar y el Turco se quedó con la victoria



📊 https://t.co/zMPLcLPAQY

💻 https://t.co/y550jhqIGQ pic.twitter.com/z6AUhigthx — #LaLiga40 (@LigaNacional) January 21, 2024

Las canastas no fluyeron como al principio y defensivamente hubo una merma notable a tal punto que recibió 22 goles en diez minutos.

A pesar de ello pudo mantenerse ganador empujado por un gran trabajo de Ganberry, los aportes de Facello y un cuarto sensacional del juvenil Augusto Gennero: 53-46.

La misma situación se extendió al último cuarto donde Argentino aguantó hasta donde pudo.

Luciano Guerra mandó al frente a La Unión en una noche brillante y el cierre fue de hacha y tiza, no apto para cardíacos.

Se fueron prestando el marcador. Granberry volvió a mandar al frente a Argentino y lo dio vuelta Guerra.

Manny Payton luego metió un simple, pero falló el otro. Granberry aprovechó la distracción fatal de la defensa visitante, tomó el rebote y concretó el doble a falta de cuatro décimas. Caja de empleados. Argentino pasó por boletería a cobrar todos los boletos a ganador.

Ahora Argentino tiene poco más de una semana, donde sumará refuerzos y preparará el juego del lunes 29 ante Zárate Básquet.

Hoy

San Lorenzo vs. Riachuelo |11.10| TyC Sports

Oberá vs. Gimnasia |20|.

Homenaje a los hermanos Biurrun

Antes de comenzar el partido, fueron homenajeados Quique y Tito Biurrun, dos jugadores históricos del Club Atlético Argentino. Dos ídolos de todos los tiempos. Le entregaron una camiseta a cada uno, con los números que usaron ellos en su época.