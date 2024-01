Quimsa ganó en Corrientes y es el único líder del campeonato

Quimsa de Santiago del Estero se impuso anoche en Mercedes, Corrientes, a Comunicaciones por 96-89 y es el único líder del campeonato. Además Regatas derrotó a Independiente de Oliva por 75-67.

Programa

Anoche

Regatas 75 vs Independiente 67

Quimsa 89 vs Comunicaciones 96

Hoy

Platense vs. Peñarol |20|

Zárate vs. Instituto |21|

Viernes 19/1 Ferro vs. Riachuelo |20|

Viernes 19/1 Unión vs. Independiente |21|

Viernes 19/1 Regatas vs. Gimnasia |22|

Sábado 20/1 Argentino vs. La Unión |20|

Domingo 21/1 San Lorenzo vs. Riachuelo |11.10| TyC Sports

Domingo 21/1 Oberá vs. Gimnasia |20|

Lunes 22/1 Boca vs. La Unión |20|

Lunes 22/1 Olímpico vs. Quimsa |22.10| TyC Sports

Martes 23/1 Peñarol vs. Unión |21|

Jueves 25/1 Obras vs. Zárate |20|

Jueves 25/1 Ferro vs. Unión |21|

Viernes 26/1 Instituto vs. Oberá |21|

Sábado 27/1 Obras vs. Olímpico |11.10| TyC Sports

Domingo 28/1 Independiente vs. Oberá |20|

Domingo 28/1 Comunicaciones vs. Quimsa |21|

Lunes 29/1 San Lorenzo vs. Olímpico |20|

Lunes 29/1 Argentino vs. Zarate |21|

Martes 30/1 Riachuelo vs. Regatas |21|

Miércoles 31/1 Boca vs. Olímpico |20|

Jueves 1/2

Comunicaciones vs. Obras

Quimsa vs. Regatas

Riachuelo vs. Platense

Viernes 2/2

La Unión vs. Instituto

San Martín vs. Peñarol

Sábado 3/2

Oberá vs. Obras

Quimsa vs. Platense

Domingo 4/2