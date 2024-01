Alejandro Trías y Marjorie Stuardo dirigen mañana a Ciclista en Avellaneda

Ciclista Juninense se presenta mañana en Avellaneda, ante Racing Club. El partido se juega desde las 20 y será controlado por el capitalino Alejandro Trías y la bahiense Marjorie Stuardo.

Batacazo de Pergamino

El Loco Dubois debutó anoche como técnico de Pergamino Básquet. Y técnico que debuta, gana: 73-70 a Racing en Avellaneda.

Programa

Anoche

Lanús 85 vs Racing de Chivilcoy 81

Racing de Avellaneda 70 vs Pergamino Básquet 73

Gimnasia de La Plata 61 vs Pico FC 65

Salta Basket 73 vs Colón de Santa Fe 54

Hoy

21 - Unión de Mar del Plata vs Hispano Americano

21 - Atenas de Córdoba vs Rivadavia Básquet

Martes 16

20 - Lanús vs Pergamino Básquet

20 - Racing de Avellaneda vs Ciclista Juninense

21 - Atlético Pilar vs Racing de Chivilcoy

21 - Salta Basket vs Independiente BBC

22 - Ameghino de Villa María vs Pico FC

Miércoles 17

21 - Deportivo Viedma vs Hispano Americano

21 - Barrio Parque vs Rivadavia Básquet

Jueves 18

20 - Atlético Pilar vs Pergamino Básquet

20 - Racing de Avellaneda vs Racing de Chivilcoy

21 - Lanús vs Ciclista Juninense

Viernes 19

21 - Villa Mitre de Bahía Blanca vs Hispano Americano

Sábado 20

21 - Villa San Martín de Resistencia vs Salta Basket

21 - La Unión de Colón vs Gimnasia de La Plata

22 - Pico FC vs Ameghino de Villa María

Ciclista en enero

16 (V) vs Racing de Avellaneda

18 (V) vs Atlético Lanús

24 (L) vs Racing de Avellaneda

26 (L) vs Atlético Pilar

28 (L) vs Atlético Lanús.