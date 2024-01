Ciclista cayó en tiempo suplementario contra Atlético Pilar

Ciclista Juninense hizo un gran partido en Pilar, pero no pudo contra Atlético que cerró mejor el juego en el tiempo suplementario.

El Verdirrojo lo tuvo ahí. Empató el juego con un simples de Matías Acosta y un doble de Jonathan Basualdo que inteligentemente tomó el rebote y concretó cuando el segundo libre Matías lo tiró a errar. Quedaron igualados en 77.

Y en el alargue fueron palo y palo. Ciclista no lo pudo quebrar y Pilar lo tuvo al puertorriqueño Jesús Cruz que le resolvió varios problemas en pasajes clave para poder cerrar luego el juego en la línea con el experimentado Jonatan Treise.

El martes Ciclista se presenta en Avellaneda, ante Racing Club.

Ciclista en enero

16 (V) vs Racing de Avellaneda

18 (V) vs Atlético Lanús

24 (L) vs Racing de Avellaneda

26 (L) vs Atlético Pilar

28 (L) vs Atlético Lanús.