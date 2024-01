Adrián Capelli sucede a Matías Huarte

La dirigencia del club Argentino llegó a un acuerdo con el entrenador Adrián Capelli para que se haga cargo del plantel profesional de la entidad por lo que resta de la Liga Nacional de Básquetbol.

Capelli llevó dos veces al club a la primera división (2002-2003 y 2011-2012) y dirigió 3 temporadas de “A” (2003-2004, 2012-2013 y 2013-14) llegando inclusive a jugar la Liga Sudamericana de Básquetbol.

En la actualidad la situación del Turco es angustiante con tan solo 2 partidos ganados en 16 presentaciones, marchando en el fondo de la tabla posicional.

Capelli tiene por delante 22 finales. Debuta el próximo sábado ante La Unión de Formosa, rival directo por la permanencia.

Programa

Ayer

La Unión 81 vs. Unión 64

Boca 86 vs. San Martín 71

Hoy

Platense vs. Ferro |22.10| DSports

Lunes 15/1 Oberá vs. Unión |21|

Lunes 15/1 Obras vs. San Martín |21 | DSports

Martes 16/1 Zárate vs. Peñarol |21|

Miércoles 17/1 Regatas vs Independiente |21|

Jueves 18/1 Platense vs. Peñarol |20|

Jueves 18/1 Zárate vs. Instituto |21|

Viernes 19/1 Ferro vs. Riachuelo |20|

Viernes 19/1 Unión vs. Independiente |21|

Viernes 19/1 Regatas vs. Gimnasia |22|

Sábado 20/1 Argentino vs. La Unión |20|

Domingo 21/1 San Lorenzo vs. Riachuelo |11.10| TyC Sports

Domingo 21/1 Oberá vs. Gimnasia |20.