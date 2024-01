Ferro Carril Oeste fue muy superior a Argentino

Argentino volvió a perder en la ruta, esta vez en Caballito ante Ferro Carril Oeste por 88-71.

Sin defensa y sin gol, el combo es letal para un Argentino que no puede salir a flote en la Liga Nacional de Básquetbol. El planteo del partido fue correcto. La ejecución de los jugadores en la cancha no. El balance es con resultado negativo. No aparecen quienes hagan los goles. Y sin goles es muy difícil ganar.

Argentino apenas hizo 71 tantos, cuando la media conveniente es de 80 puntos para aspirar a ganar un juego en la Liga Nacional de Básquetbol. El inicio del juego fue auspicioso para el quinteto juninense que metió tres triples seguidos para picar en punta. Pero se quedó sin puntería y en el cierre del cuarto Ferro Carril Oeste lo dio vuelta 22-18 de la mano del juninense Damián Tintorelli (4 dobles, 2 simples).

En los segundos diez minutos Argentino mermó con la efectividad externa y por contrapartida recibió 24 goles. Tomás Spano (3 dobles, 1 simple) fue el alma mater ferroviaria que condujo al equipo a redondear un primer tiempo ganador de 46-34.

Tras la reanudación del descanso Largo, el Turco estuvo cinco minutos para poder convertir. Un triple de Jonatan Slider recién abrió el marcador pero ya era demasiado tarde.

Ferro estiró diferencias casi sin despeinarse 66-49 y, en el contexto en que estaba planteado el juego, definió el partido faltando el último cuarto por jugarse. Y en el último tramo Ferro estiró diferencias a 21, logrando tiros fáciles a la canasta. Finalmente la distancia fue de 17, meramente anecdótico.

Argentino no pudo hacer nada ante un rival que lo maniató defensivamente y ofensivamente supo como entrarle para llegar a la canasta. El sábado 20 Argentino recibe a La Unión de Formosa en un duelo directo por la permanencia en la categoría.

Viernes

Gimnasia vs. San Lorenzo | 20.00 |

Regatas vs. Olímpico | 21.00 |

Comunicaciones vs. Zárate | 22.00 |

Sábado 13/1 La Unión vs. Unión | 21.00 |

Sábado 13/1 Boca vs. San Martín |21.10| TyC Sports

Domingo 14/1 Platense vs. Ferro |22.10| DSports

Lunes 15/1 Oberá vs. Unión |21|

Lunes 15/1 Obras vs. San Martín |21 | DSports

Martes 16/1 Zárate vs. Peñarol |21|

Miércoles 17/1 Regatas vs Independiente |21|

Jueves 18/1 Platense vs. Peñarol |20|

Jueves 18/1 Zárate vs. Instituto |21|

Viernes 19/1 Ferro vs. Riachuelo |20|

Viernes 19/1 Unión vs. Independiente |21|

Viernes 19/1 Regatas vs. Gimnasia |22|

Sábado 20/1 Argentino vs. La Unión |20|

Domingo 21/1 San Lorenzo vs. Riachuelo |11.10| TyC Sports

Domingo 21/1 Oberá vs. Gimnasia |20|

Lunes 22/1 Boca vs. La Unión |20|

Lunes 22/1 Olímpico vs. Quimsa |22.10| TyC Sports

Martes 23/1 Peñarol vs. Unión |21|

Jueves 25/1 Obras vs. Zárate |20|

Jueves 25/1 Ferro vs. Unión |21|

Viernes 26/1 Instituto vs. Oberá |21|

Viernes 26/1 La Unión vs. Quimsa |22|

Sábado 27/1 Obras vs. Olímpico |11.10| TyC Sports

Domingo 28/1 Independiente vs. Oberá |20|

Domingo 28/1 Comunicaciones vs. Quimsa |21|

Lunes 29/1 San Lorenzo vs. Olímpico |20|

Lunes 29/1 Argentino vs. Zárate |21|

Martes 30/1 Riachuelo vs. Regatas |21|

Miércoles 31/1 Boca vs. Olímpico |20|

Jueves 1/2

Comunicaciones vs. Obras

Quimsa vs. Regatas

Riachuelo vs. Platense

Viernes 2/2

La Unión vs. Instituto

San Martín vs. Peñarol

Sábado 3/2

Oberá vs. Obras

Quimsa vs. Platense

