Argentino perdió con San Lorenzo y no levanta cabeza

Argentino no pudo anoche contra San Lorenzo de Almagro y sigue en el fondo de la tabla posicional.

Si bien sumó un refuerzo de 2.11, sigue sin tener caudal de goles, o al menos un jugador desequilibrante que haga los puntos (por ejemplo Federico Grun en San Lorenzo que le quebró el juego en el último cuarto).

En el arranque, Argentino hizo cinco minutos brillantes donde dominó y sacó diferencias. Y cinco minutos finales muy pobres con errores forzados y no forzados que le permitieron al local ponerse a tiro en el marcador: 20-21. Los triples de Payton (2), Slider, Aliende y Garibay le dieron vigencia al equipo en el ataque para sostenerse ganador.

Los errores ofensivos del segundo cuarto, San Lorenzo se los hizo pagar a Argentino con iba y venía. Por ejemplo el no poder pasarle la bola a los jugadores con el mismo color de camiseta, o bandejas erradas en soledad. Contra esto no se puede luchar.

El Cuervo quebró el partido hacia el cierre del primer tiempo 40-37 sosteniendo el nivel de concreciones en la media de los 20 con Hernández, Córdoba, Dupuy y Marín. La transición del partido estuvo dada en el tercer cuarto donde los Forzosos de Almagro hicieron su negocio conservando la diferencia y empujando la definición al último cuarto: 54-51. Y en los 10 finales Argentino se puso a tiro. Fue con sacrificio, con entrega y esforzándose al máximo en la defensa.

Sin embargo un insólito e innecesario duelo de partido Slider-Marín tiró por la borda la ilusión del Turco de poder tener la chance de ganar el juego. San Lorenzo volvió a hacer uso –y abuso- de los aventones de los alisios capitalinos de turno y con una mínima diferencia llevó el resultado a buen puerto.

En el combo, San Lorenzo hizo pesar la localía, en todo el sentido de la palabra. Mañana el Azul se presenta en Caballito, ante Ferro Carril Oeste.

Programa

Anoche

San Lorenzo 74 vs. Argentino 63

Gimnasia 102 vs. Platense 69

Hoy

Independiente vs. Boca | 20.00 |

Oberá vs. Zárate | 21.00 |

Quimsa vs. Obras | 22.10 | TyC Sports

Jueves 11/1 Ferro vs. Argentino | 21.00 | DSports

Jueves 11/1 Riachuelo vs. Instituto | 22.00 |

Viernes 12/1 Gimnasia vs. San Lorenzo | 20.00 |

Viernes 12/1 Regatas vs. Olímpico | 21.00 |

Viernes 12/1 Comunicaciones vs. Zárate | 22.00 |

Sábado 13/1 La Unión vs. Unión | 21.00 |

Sábado 13/1 Boca vs. San Martín |21.10| TyC Sports

Domingo 14/1 Platense vs. Ferro |22.10| DSports

Lunes 15/1 Oberá vs. Unión |21|

Lunes 15/1 Obras vs. San Martín |21 | DSports

Martes 16/1 Zárate vs. Peñarol |21|

Miércoles 17/1 Regatas vs Independiente |21|

Jueves 18/1 Platense vs. Peñarol |20|

Jueves 18/1 Zárate vs. Instituto |21|

Viernes 19/1 Ferro vs. Riachuelo |20|

Viernes 19/1 Unión vs. Independiente |21|

Viernes 19/1 Regatas vs. Gimnasia |22|

Sábado 20/1 Argentino vs. La Unión |20|.