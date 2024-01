Argentino visita a San Lorenzo de Almagro

Argentino arranca la actividad 2024 visitando a San Lorenzo de Almagro, en Boedo.

Se miden desde las 20 en el Polideportivo Roberto Pando y dirigirán Fernando Sampietro (Capital), Maximiliano Cáceres (La Plata) y Raúl Lorenzo (Capital).

Debuta Garibay Padilla

El jugador mexicano Edgar Garibay Padilla, nuevo refuerzo de Argentino de Junín, debutará esta noche ante los Cuervos de Boedo. Antes de la Argentina, estuvo jugando en los Guaiqueries de Venezuela. También tuvo su paso por los Halcones de Xalapa y Abejas de León.

Programa

Anoche

Independiente 100 vs. Obras 101 (con un doble de Jeffrey Oluwatosin Solarín sobre la chicharra)

Hoy

San Lorenzo vs. Argentino | 20.00 |

Gimnasia vs. Platense | 21.00 |

Miércoles 10/1 Independiente vs. Boca | 20.00 |

Miércoles 10/1 Oberá vs. Zárate | 21.00 |

Miércoles 10/1 Quimsa vs. Obras | 22.10 | TyC Sports

Jueves 11/1 Ferro vs. Argentino | 21.00 | DSports

Jueves 11/1 Riachuelo vs. Instituto | 22.00 |

Viernes 12/1 Gimnasia vs. San Lorenzo | 20.00 |

Viernes 12/1 Regatas vs. Olímpico | 21.00 |

Viernes 12/1 Comunicaciones vs. Zárate | 22.00 |

Sábado 13/1 La Unión vs. Unión | 21.00 |

Sábado 13/1 Boca vs. San Martín |21.10| TyC Sports

Domingo 14/1 Platense vs. Ferro |22.10| DSports

Lunes 15/1 Oberá vs. Unión |21|

Lunes 15/1 Obras vs. San Martín |21 | DSports

Martes 16/1 Zárate vs. Peñarol |21|

Miércoles 17/1 Regatas vs Independiente |21|

Jueves 18/1 Platense vs. Peñarol |20|

Jueves 18/1 Zárate vs. Instituto |21|

Viernes 19/1 Ferro vs. Riachuelo |20|

Viernes 19/1 Unión vs. Independiente |21|.