Argentino va televisado este jueves, contra Ferro Carril Oeste en Caballito

Hoy se reanuda la actividad de la Liga Nacional de Básquetbol tras el parate obligado por las fiestas de fin de año.

En Oliva, Independiente recibe la visita de Obras Sanitarias de la Nación y, en Santa Fe de la Vera Cruz, Unión es local ante Boca Juniors.

Argentino, mañana

En tanto Argentino retoma mañana la competencia visitando a San Lorenzo de Almagro, en Boedo.

El juego va desde las 20 y tendría como árbitros a Fernando Sampietro, Maximiliano Cáceres y Raúl Lorenzo.

Debuta el mexicano

Edgar Garibay Padilla debutará mañana en el polideportivo Roberto Pando. El nuevo refuerzo de Argentino de Junín nació en México (Ocotlán, 5 de marzo de 1990), donde vivió solamente hasta los dos años, y se formó en las universidades de los Estados Unidos de América. Mide 2.11 e integra la selección nacional de baloncesto de México.

Con su selección participó en los Juegos Panamericanos masculinos 2015, el Campeonato Centrobasket 2016 en Panamá y el Torneo de Clasificación Olímpica FIBA 2016 en Turín, Italia.

Estuvo jugando en los Guaiqueries de Venezuela. También tuvo su paso por los Halcones de Xalapa y Abejas de León.

Televisado ante Ferro

Argentino se queda en Capital Federal ya que este jueves jugará en el mítico barrio de Caballito, contra Ferro Carril Oeste. El partido va desde las 21 con televisación en directo de la empresa DirecTV para todo el país y Sudamérica.

Programa

Hoy

Independiente vs. Obras | 20.00 |

Unión vs. Boca | 21.00 |

Martes 9/1 San Lorenzo vs. Argentino | 20.00 |

Martes 9/1 Gimnasia vs. Platense | 21.00 |

Miércoles 10/1 Independiente vs. Boca | 20.00 |

Miércoles 10/1 Oberá vs. Zárate | 21.00 |

Miércoles 10/1 Quimsa vs. Obras | 22.10 | TyC Sports

Jueves 11/1 Ferro vs. Argentino | 21.00 | DSports

Jueves 11/1 Riachuelo vs. Instituto | 22.00 |

Viernes 12/1 Gimnasia vs. San Lorenzo | 20.00 |

Viernes 12/1 Regatas vs. Olímpico | 21.00 |

Viernes 12/1 Comunicaciones vs. Zárate | 22.00 |

Sábado 13/1 La Unión vs. Unión | 21.00 |

Sábado 13/1 Boca vs. San Martín |21.10| TyC Sports

Domingo 14/1 Platense vs. Ferro |22.10| DSports

Lunes 15/1 Oberá vs. Unión |21|

Lunes 15/1 Obras vs. San Martín |21 | DSports

Martes 16/1 Zárate vs. Peñarol |21|

Miércoles 17/1 Regatas vs Independiente |21|

Jueves 18/1 Platense vs. Peñarol |20|

Jueves 18/1 Zárate vs. Instituto |21|

Viernes 19/1 Ferro vs. Riachuelo |20|

Viernes 19/1 Unión vs. Independiente |21|

Viernes 19/1 Regatas vs. Gimnasia |22|

Sábado 20/1 Argentino vs. La Unión |20|

Domingo 21/1 San Lorenzo vs. Riachuelo |11.10| TyC Sports

Domingo 21/1 Oberá vs. Gimnasia |20|

Lunes 22/1 Boca vs. La Unión |20|

Lunes 22/1 Olímpico vs. Quimsa |22.10| TyC Sports

Martes 23/1 Peñarol vs. Unión |21|

Jueves 25/1 Obras vs. Zárate |20|

Jueves 25/1 Ferro vs. Unión |21|

Viernes 26/1 Instituto vs. Oberá |21|

Viernes 26/1 La Unión vs. Quimsa |22|

Sábado 27/1 Obras vs. Olímpico |11.10| TyC Sports

Domingo 28/1 Independiente vs. Oberá |20|

Domingo 28/1 Comunicaciones vs. Quimsa |21|

Lunes 29/1 San Lorenzo vs. Olímpico |20|

Lunes 29/1 Argentino vs. Zárate |21|

Martes 30/1 Riachuelo vs. Regatas |21|

Miércoles 31/1 Boca vs. Olímpico |20|

Jueves 1/2

Comunicaciones vs. Obras

Quimsa vs. Regatas

Riachuelo vs. Platense

Viernes 2/2

La Unión vs. Instituto

San Martín vs. Peñarol

Sábado 3/2

Oberá vs. Obras

Quimsa vs. Platense

Domingo 4/2

La Unión vs. Peñarol

Olímpico vs. Argentino

San Martín vs. Instituto.