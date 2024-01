Ammiel Márquez: El tricampeón que ascendió con San Martín

Yo arranqué jugando al básquet en Argentino de Junín. Tenía 9 años y mi viejo me alentó para ir a practicar al barrio de Las Morochas porque él estaba de técnico en el plantel profesional.

Hice todas las inferiores, hasta los 19 años, donde logré varios títulos de los torneos de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Integré un equipo del Torneo Nacional de Ascenso, pero no entraba. En esa época había grandes jugadores, todos de gran trayectoria.

Después me fui a San Martín. De ahí pasé a San Lorenzo de Chivilcoy donde estuve dos años y sumé dos ascensos. Subimos del Federal a la Liga Nacional B y de ahí al Torneo Nacional de Ascenso (hoy La Liga Argentina).

Volví a San Martín, pasé a Sarmiento y recalé en Sportsman de Villa Cañás, donde logramos un par de torneos locales.

El ascenso al Federal

Muy contento porque buscamos durante mucho tiempo que el equipo fluya y por suerte lo logramos con todos los títulos y ascensos que logramos.

El proyecto se armó un año y medio atrás cuando arrancamos a jugar el primer torneo prefederal. Tratamos de buscar una identidad de juego y a lo largo del todo el proceso se fueron sumando varios chicos que por suerte se pudieron amoldar rápidamente a nuestros esquemas de juego y redundó en que se armó un buen grupo. Esto fue fundamental para poder lograr cosas y por suerte se dio todo.

En el primer torneo prefederal había buenos equipos, pero no con el nivel de este último. Este año los equipos de San Nicolás tuvieron altos presupuestos y se armaron para ascender.

Nosotros con mucho laburo, mucho entrenamiento, no pudimos ganar la serie, pero le dimos batalla hasta el final.

Son equipos que se arman con jugadores que viven del básquet. Entrenan doble turno, por ejemplo. Nosotros, si bien entrenamos de la mejor manera, ninguno se dedica al básquet y todos tienen su laburo. No es excusa, pero hay una diferencia en ese sentido.

Para mí Regatas demostró que fue el mejor equipo, el más determinante. Aún así le ganamos a Regatas en Junín, que para nosotros fue una satisfacción enorme haberle sacado el invicto.

Allá creo que por momentos estuvimos cerca, pero con los jugadores de jerarquía que ellos tienen en los momentos claves nos marcaron una diferencia.

Con Belgrano fue parecido. La clave de la serie al mejor de tres es ganar el primero. Cuando te vas uno a uno la localía, en esas canchas que se llenan de gente y pesan, se hace todo más difícil.

Nosotros jugamos 9 partidos en 20 días, más los que mechábamos del torneo de la Asociación Juninense, así que fueron más en el balance general. Es mucho para un equipo donde todos trabajamos. Pero los torneos son así y, si los querés jugar, te tenés que amoldar.

Tricampeonato

Logramos tres títulos seguidos en el torneo de la Asociación Juninense de Básquetbol. Le ganamos la final a Los Indios en un certamen donde no perdimos ningún partido.

Fue una serie dura, con juegos con muy poco básquet para mi gusto.

Nosotros por ahí con el correr de los partidos y el cansancio que arrastrábamos no pudimos hacer buenos partidos.

Pero siempre tenemos jugadores que aparecen en momentos difíciles, los momentos claves, y ayudan a que los juegos que son enredados se destraben y los podamos sacar adelante.

Habiendo ganado de visitante, de local iba a ser más accesible el partido.

Pero, a mi criterio, si uno tiene localía debe jugar el primer punto en su casa. Sabíamos que el primero no lo podíamos perder para no venir a casa con la soga al cuello.

Es un sistema de juego para cuando se viaja, así el que va de visitante no lo tiene que hacer dos veces y ahorra plata. No está mal en ese caso. Pero acá en el torneo local que no hay viaje podría ser al revés.

Balance final

Estoy muy contento de haber elegido jugar al básquetbol. Más allá de lo competitivo y lo deportivo, me ha dejado grandes amistades. Conocí mucha gente y conservo amistades hasta el día de hoy.

Tengo muchas ganas de jugar el Federal con San Martín. Sabemos que es otra competencia donde hay que estar mucho más preparado. Voy a hacer todo lo posible para que el equipo llegue lo más lejos que pueda y dar lo mejor para el club.<