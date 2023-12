Fernando Sampietro, Gonzalo Delsart y Micaela Prado dirigen mañana en El Fortín de las Morochas

Mañana Argentino tiene otro partido clave en El Fortín de las Morochas. Desde las 21 recibe la visita de San Martín de Corrientes, un rival que se preparó para luchar en los puestos de vanguardia del campeonato.

Este partido va televisado por la empesa DirecTv para todo el país y Sudamérica.

Dirigirán el capitalino Fernando Sampietro, el entrerriano Gonzalo Delsart y la mendocina Micaela Prado.

Mañana

21 Argentino (J) vs San Martín (C)

22 Zárate Basket vs Instituto

22:10 Oberá vs Riachuelo (Lr)

Miércoles 20

20 Peñarol (Mdp) vs Comunicaciones

Jueves 21

20 Ferro vs San Martín (C)

20 San Lorenzo vs Zárate Basket

21 Argentino (J) vs Instituto

Viernes 22

19 Boca vs Comunicaciones

21 Platense vs Obras

Le resta a Argentino

21 (L) Argentino vs Instituto Central Córdoba.