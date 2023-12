La rompió Nicolás Romano en la victoria de Olímpico sobre Ferro

En el juego televisado del día de ayer, el juninense Nicolás Romano fue la figura del triunfo de Olímpico de La Banda sobre Ferro Carril Oeste por 92 a 74.

Nico anotó 28 goles con 10 rebotes (doble doble) y 37 puntos de valoración. Una bestialidad.

Ayer

Olímpico (Lb) 92 vs Ferro 74

Peñarol (Mdp) 87 vs Gimnasia (Cr) 85

Domingo 17

22 La Unión Fsa. vs Riachuelo (Lr)

Martes 19

21 Argentino (J) vs San Martín (C)

22 Zárate Basket vs Instituto

22:10 Oberá vs Riachuelo (Lr)

Miércoles 20

20 Peñarol (Mdp) vs Comunicaciones

Jueves 21

20 Ferro vs San Martín (C)

20 San Lorenzo vs Zárate Basket

21 Argentino (J) vs Instituto

Viernes 22

19 Boca vs Comunicaciones

21 Platense vs Obras

Le resta a Argentino

19 (L) Argentino vs San Martín de Corrientes

21 (L) Argentino vs Instituto Central Córdoba.