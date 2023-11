Argentino se presentará el sábado en La Rioja

En la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol, Argentino visitará este sábado a Riachuelo en la ciudad de La Rioja, desde las 21. Podría dirigir este partido el platense Fabricio Vito junto con Alberto Ponzo y Silvio Guzmán.

Últimos resultados

Boca 88 vs Instituto 94

Zárate Basket 77 vs Riachuelo (Lr) 74

Olímpico (Lb) 87 vs Unión (Sf) 81

Hoy

20 Regatas (C) vs Comunicaciones

21:10 Peñarol (Mdp) vs Instituto

22 Quimsa vs Unión (Sf)

Martes 21

19 Independiente (O) vs Gimnasia (Cr)

Miércoles 22

21 San Martín (C) vs Comunicaciones

21 Obras vs Boca

Jueves 23

21 Riachuelo (Lr) vs Gimnasia (Cr)

Viernes 24

21:10 San Lorenzo vs Ferro

Sábado 25

12:10 Instituto vs Gimnasia (Cr)

21 Riachuelo vs Argentino.