Ciclista Juninense visita a Hispano Americano

Ciclista Juninense se presentará esta noche en el Sur del país. Visita a Hispano Americano de Río Gallegos, equipo que dirige el juninense Eduardo Japez.

Juegan desde las 22, con el contralor de Leonardo Javier Mendoza (de Gualeguaychú) y Andrés Barbarini (de San Francisco, Córdoba).

Últimos resultados

Dep. Viedma 81 vs A. Pilar 79

Ameghino 82 vs Quilmes 72

Hoy

20 Gimnasia (Lp) vs Rocamora

21 Villa Mitre (Bb) vs Racing (A)

21 Villa San Martín vs Sp. Suardi

21 Dep. Viedma vs Lanús

22 Hispano vs Ciclista (J)

22 Gepu vs Rivadavia (Mza)

Martes 21

19 Unión (Mdp) vs La Unión (C)

Miércoles 22

21 Dep. Viedma vs Racing (A)

21 Colón (Sf) vs Atenas (C)

22 Villa Mitre (Bb) vs Lanús

22 Hispano vs Rocamora

22 Salta Basket vs Sp. Suardi

Jueves 23

21 Sarmiento (R) vs San Isidro

21 Quilmes (Mdp) vs La Unión (C)

22 Independiente (Sde) vs Montmartre

Viernes 24

21 Pergamino Básquet vs Pico Fc

21 Echagüe vs Atenas (C)

Le resta a Ciclista

20 (V) Hispano Americano

26 (L) Pico Fútbol

28 (L) Ameghino, Villa María

04/12 (V) Gimnasia de La Plata

12/12 (L) Pergamino Básquet

15/12 (V) Racing, Chivilcoy.