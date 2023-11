Ciclista trabajó más de la cuenta, anoche para derrotar a Unión de Mar del Plata

Ciclista logró una ajustada victoria sobre el cierre ante Unión de Mar del Plata por 82 a 78 y ya está segundo en el campeonato.

El primer cuarto pareció un cotejo de práctica. Casi ni foules hicieron. Lo ganó Ciclista 20-19 con dos prolijas tareas de su extranjero Caden Ebeling y Aaron Pablo.

El partido se armó en el segundo cuarto. Le pusieron más ganas y mejoraron muchísimo el espectáculo.

En medio de este contexto Ciclista comenzó a plasmar su superioridad endureciendo la defensa para poder correr y definir con más tranquilidad. Aparecieron Uriel Riaño y Laureano Legaria, ágiles para disparar en la ofensiva tomando a traspié a la defensa visitante.

El parcial del primer tiempo fue de 43-34 y estuvo bien de acuerdo a lo que ambos ofrecieron en el campo de juego.

Ciclista volvió a padecer un tercer cuarto fatídico. Le costó convertir y permitió que la visita se recuperara y hasta pasara a dominar el juego. Juan Ignacio Bellozas mandó arriba a Unión 52-50 a falta de tres minutos para el final y ya no abandonó más el resultado para ganar 61-56.

El Verdirrojo tuvo que ponerse el overol en el último cuarto. El partido se hizo friccionado por momentos, pero ganó en emotividad al lograr volumen de goles.

Se fueron prestando el marcador hasta llegar a un cierre apretado, donde el juego estuvo para cualquiera.

Lo destrabó Laureano Legaria con 3+1 para Ciclista y lo definió Aaron Pablo en la línea de tiros libres, para que el Verdirrojo pueda festejar en el final.

Anoche

Ameghino 69 vs La Unión de Colón 59

Provincial 61 vs Dep. Viedma 86

Racing 77 vs Atlético Pilar 67

Hispano Americano 85 vs Pergamino BB 87

Lunes 6/11

Gimnasia LP vs Racing CH

Lanús vs Pico Fútbol

Provincial vs Villa Mitre

Tomás de Rocamora vs Viedma

Miércoles 8/11

Hispano Americano vs Racing CH

La Unión de Colón vs Viedma

Lanús vs Ameghino

Racing Avellaneda vs Pico Fútbol

Tomás de Rocamora vs Villa Mitre

Viernes 10

La Unión de Colón vs Villa Mitre

Atlético Pilar vs Pico Fútbol

Racing Avellaneda vs Ameghino

Le resta a Ciclista

18 (V) Gimnasia de La Plata

20 (V) Hispano Americano

26 (L) Pico Fútbol

28 (L) Ameghino Villa María

12/12 (L) Pergamino Basket

15/12 (V) Racing Chivilcoy.