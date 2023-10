Chiti, Smith y Lorenzo dirigen mañana Argentino-Boca

Mañana debuta Argentino en nuestra ciudad. En esta oportunidad recibirá la visita de Boca Juniors, desde las 21, con arbitraje del ingeniero platense Alejandro Chiti y los capitalinos Roberto Smith-Raúl Lorenzo.

Programa

Martes 17

Argentino vs. Boca

Ferro vs. Regatas

Miércoles 18

Peñarol vs. Obras

Zárate Basket vs. San Martín

Jueves 19 de octubre

Ferro vs. Oberá

Instituto vs. Olímpico

Riachuelo vs. Quimsa

San Lorenzo vs. Regatas

Viernes 20

Argentino vs. Obras

Independiente vs. San Martín

Boca vs. Gimnasia

Sábado 21

Instituto vs. Quimsa

Riachuelo vs. Olímpico

San Lorenzo vs. Oberá

Triunfo de Instituto en la Sudamericana

Instituto (1-1) dio un giro de 180 grados con respecto a su actuación del primer día y esta vez lució absolutamente dominante ante Malvín (0-2) para imponerse con abultado marcador y nivelar su registro en el Grupo A.

Solo en el primer cuarto hubo paridad en el partido. Los 10 minutos iniciales favorecieron a los cordobeses 27-22 y luego dominaron en todos los apartados del juego para ir incrementando su ventaja con parciales de 52-34 y 87-49.

El equipo dirigido por el coach Lucas Victoriano tuvo una jornada impresionante en el ataque al embocar el 65 por ciento de sus disparos (39-60), incluyendo 15 de 28 en triples (54%). Los 11 jugadores inscriptos se hicieron presentes en el marcador y seis anotaron al menos 10 puntos.

Federico Gastón Elías fue el líder de la ofensiva con 18 unidades, seguido por Nathan Hoover con 17 y Mauro Cosolito con 13.

En defensa, Instituto también fue eficaz con 14 robos de balón, lo que les permitió correr la cancha a su antojo (se impusieron 32-4 en los puntos tras pérdidas y 21-5 en contraataque).

Por Malvín, Emmitt Holt y Lucas Capalbo fueron los más productivos con 14 y 10 tantos, respectivamente.