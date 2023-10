Ganó Los Indios y se puso a tiro de clasificación

Los Indios le ganó anoche a San Martín por 49 a 46 y quedó a un paso de quedarse con el segundo puesto de la tabla posicional y dejar afuera al Celeste en el torneo prefederal de clubes de básquetbol.

Ahora queda más claro por qué en su momento dijimos que el fixture favorecía al Canario. Precisamente porque lo tiene de local a Belgrano el próximo sábado en el estadio Tomás Corrado. Ahora Los Indios depende de si mismo para clasificar.

Habrá que ver si lo aprovecha o tira todo por la borda.

San Martín quedó complicado y debe esperar que Los Indios pierda el próximo fin de semana para volver a sonreír.

Resumen

Zona “A”

Fecha 8

Cavul 85 vs Comunicaciones 81

Regatas 91 vs Somisa 80

Defensores 93 vs El Linqueño 82

Fecha 9 (viernes 20)

El Linqueño vs Cavul

Defensores vs Somisa

Comunicaciones vs Regatas

Fecha 10 (viernes 27)

Somisa vs Comunicaciones

Cavul vs Defensores

Regatas vs El Linqueño

Resultados

Zona “B”

Fecha 8

Social 54 vs Belgrano 132

Argentino 72 vs Sacachispas 56

Los Indios 49 vs San Martín 46

Fecha 9 (viernes 20)

San Martín vs Argentino

Sacachispas vs Social

Los Indios vs Belgrano (sábado 21)

Fecha 10 (viernes 27)

Belgrano vs Sacachispas

Social vs San Martín

Argentino vs Los Indios (domingo 29)

Goleadores

Santiago Bornic (CAEL) 181

Nicolás Payero (CAVUL) 149

Alejandro Astudillo (SR) 150

Nicolás Ferreyra (BSN) 124

Octavio Lagger (BSN) 123

Franco Lombardi (SM) 118

Martín Gandoy (COMU) 118

Gerónimo Ramallo (SOM) 118

Guido Pinelli (CLI) 117

Aimar Chemile(CAEL) 115

Genaro Calcaterra (BSN) 112

Matías Rosas Castaño (R) 107

Federico Bornic (CAV) 103

Carlos Baez (RSN) 102

Noé Grunale (AP) 101

Agustín Porta (DR) 100

Nicolás Rodríguez (RSN) 93

Ezequiel Mazzeo (DR) 92

Facundo Porta (DR) 91

Santiago Peralta (S) 88

Santiago Méndez (SACA) 87

Facundo Sáez (SACA) 85.