Se disputó ayer la sexta fecha de las revanchas del Clausura

Por el campeonato clausura de básquet femenino, ayer tuvo lugar la sexta fecha de las revanchas con el siguiente detalle:

Resultados

Mini

Atl 9 de Julio 28 - San Martín 22

Los Indios 31 - Argentino (Chiv) 45

GyE (P) - El Linqueño reprogramado

U13

Los Indios 18 - Argentino (Chiv) 38

U15

Atl 9 de Julio 44 - San Martín 35

GyE (P) 21 - El Linqueño 44

Sports (P) 55 - Porteño 50

U18

Atl 9 de Julio 20 - San Martín 38

GyE (P) 33 - El Linqueño 43

Sports (P) 56 - Porteño 73

Próximas fechas

Séptima de las revanchas (15/10)

Sportivo Rojas vs Sports (Pergamino)

CAVUL vs Argentino (J)

El Linqueño vs Moreno (Br)

San Martín vs GyE (Pergamino)

Argentino (Chi) vs Atl 9 de Julio

Porteño (Ch) vs Los Indios

Octava de las revanchas (29/10)

Sports (Pergamino) vs Los Indios

Atl 9 de Julio vs Porteño (Ch)

GyE (Pergamino) vs Argentino (Chi)

Moreno (Br) vs San Martín

Argentino (J) vs El Linqueño

Sportivo Rojas vs CAVUL..