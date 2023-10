San Martín con Sacachispas y Los Indios ante Social de Ramallo

En la continuidad de la séptima fecha del campeonato prefederal de clubes de básquetbol, hoy San Martín visita Villa Constitución (Santa Fe) para enfrentar a Sacachispas.

Los Indios, por su parte, va a Ramallo para jugar contra Social. Ambos partidos van a las 20 horas. Detalle:

Zona “A”

Fecha 7

Somisa 108 vs Cavul 78

Regatas 93 vs Defensores 69

Comunicaciones 97 vs El Linqueño 89

Fecha 8 (viernes 13)

Cavul vs Comunicaciones

Regatas vs Somisa

Defensores vs El Linqueño

Zona “B”

Fecha 7

Anoche

Belgrano 91 vs Argentino 49

Hoy

Sacachispas vs San Martín

Social vs Los Indios

Fecha 8 (viernes 13)

Social vs Belgrano

Los Indios vs San Martín (sábado 14)

Argentino vs Sacachispas (domingo 15)

Goleadores

Santiago Bornic (CAEL) 148

Nicolás Payero (CAVUL) 120

Gerónimo Ramallo (SOM) 118

Octavio Lagger (BSN) 109

Matías Rosas Castaño (R) 107

Genaro Calcaterra (BSN) 105

Nicolás Ferreyra (BSN) 102

Carlos Baez (RSN) 102

Noé Grunale (AP) 101

Aimar Chemile(CAEL) 100

Alejandro Astudillo (SR) 99

Martín Gandoy (COMU) 96

Federico Bornic (CAV) 93

Nicolás Rodríguez (RSN) 93

Ezequiel Mazzeo (DR) 92

Franco Lombardi (SM) 91

Facundo Porta (DR) 91

Agustín Porta (DR) 88

Fabrizio Coslito (BSN) 84

Agustín Acuña (SM) 81.