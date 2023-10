Argentino perdió contra Oberá Tenis Club

Argentino volvió a perder anoche en su segunda presentación en la Liga Nacional de Básquetbol, ante Oberá Tenis Club, equipo debutante en el campeonato.

El Turco pasó de dominador a dominado. Comenzó mandando en el inicio del juego con los aciertos triples de Cangelosi (2) y Aliende (1), más los aportes de Alloatti.

Sin embargo la tozudez ofensiva, pasando los primeros cinco minutos, hizo que rifara las pelotas en ataque y el local lo pasara en el marcador para terminar ganando 28 a 20. Notable trabajo de Agustín Barreiro (1 triple y 3 volcadas espectaculares).

Después, a la defensa de Argentino todavía le falta una pizca de ajuste. Está un segundo debajo de los tiradores (recibió 5 triples en diez minutos).

En el segundo cuarto Argentino metió 3 puntos en cinco minutos (1 doble de Payton y 1 simple de Romegialli). Imposible remontar. Perdió 49-33 al cierre del primer tiempo.

Agustín Barreiro siguió volcando pelotas y desde el banco llegaron Filippetti, Quiroga y Torresi para darle once valiosos puntos al equipo.

Juan Cangelosi le siguió poniendo el pecho a las balas y Argentino mejoró en el tercer cuarto. Más actitud y efectividad le dieron la posibilidad de ponerse a once puntos en el marcador.

Pero en el cierre se volvió a desmadrar todo. Quien otro que Agustín Barreiro para volcar la pelota y marcarle el camino a la canasta a Oberá. Fue 74 a 58.

Y en cuatro minutos del último cuarto el local sacó 25 puntos de diferencia. Chau partido.

Anoche

Boca 77 vs. Ferro 66

Olímpico 79 vs. Independiente 64

Hoy

Comunicaciones vs. Riachuelo

San Martín vs. Platense

Lunes 9

Gimnasia vs. Unión

Oberá vs. Peñarol

Quimsa vs. Independiente

Martes 10

Boca vs. San Lorenzo

Miércoles 11

Gimnasia vs. Comunicaciones

Platense vs. Unión

Regatas vs. Peñarol

Jueves 12

Obras vs. San Lorenzo

Viernes 13

Independiente vs. La Unión

Platense vs. Comunicaciones

Domingo 15

Peñarol vs. Boca

Zárate Basket vs. La Unión

Martes 17

Argentino vs. Boca

Ferro vs. Regatas

Miércoles 18

Peñarol vs. Obras

Zárate Basket vs. San Martín

Jueves 19 de octubre

Ferro vs. Oberá

Instituto vs. Olímpico

Riachuelo vs. Quimsa

San Lorenzo vs. Regatas

Viernes 20

Argentino vs. Obras

Independiente vs. San Martín

Boca vs. Gimnasia

Sábado 21

Instituto vs. Quimsa

Riachuelo vs. Olímpico

San Lorenzo vs. Oberá.