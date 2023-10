Ciclista jugó un amistoso contra Racing

Ciclista Juninense y Racing de Chivilcoy jugaron anoche un partido amistoso de alto voltaje en el Coliseo del Boulevard. Manejaron un interesante goleo de 80 puntos. Ideal.

Más allá de ser una práctica, fue un lindo espectáculo deportivo. Agradable a la vista, con buenos sistemas y jugadas interesantes por parte de ambos bandos.

Parecía que lo ganaba Ciclista y sin tiempo por jugarse, con la pelota en el aire, entró el triple de Ricardo Fernández que le dio la victoria a la visita. Meramente anecdótico. El viernes va la revancha en Chivilcoy.

Sin modificaciones

Tras la deserción de Sarmiento de Resistencia el fixture no se modificó para nada. Quedaron 17 en la zona de Ciclista y 15 en la norte. Andá que te cure lola. Los del sur se tienen que bancar el viaje a Córdoba para jugar con Ameghino de Villa María.

Ciclista Juninense comenzará La Liga Argentina visitando a La Unión de Colón el lunes 23 de octubre. Luego sale de la provincia de Entre Ríos y va a Santa Fe para enfrentar a Provincial de Rosario el miércoles 25.

En Junín debutará recién el jueves 2 de noviembre recibiendo a Quilmes de Mar del Plata.

Programa

Lunes 16 de octubre

Quilmes vs Unión

Martes 17

Deportivo Viedma vs Pico FC

Tomás de Rocamora vs Pergamino Basket

Jueves 19

La Unión vs Pergamino Basket

Villa Mitre vs Pico FC

Viernes 20

A. Pilar vs Lanús

Sábado 21

Provincial Rosario vs Pergamino Basket

Lunes 23

Dep. Viedma vs Ameghino

La Unión vs Ciclista Juninense

A. Pilar vs Hispano Americano

Provincial Rosario vs Racing Chivilcoy

Martes 24

Quilmes vs Gimnasia LP

Miércoles 25

Provincial Rosario vs Ciclista Juninense

Racing Avellaneda vs Hispano Americano

Tomás de Rocamora vs Racing

Unión MdP vs Gimnasia LP

Villa Mitre vs Ameghino

Viernes 27

La Unión vs Racing Chivilcoy

Lanús vs Hispano Americano

Tomás de Rocamora vs Ciclista Juninense

Domingo 29

Gimnasia LP vs Hispano Americano

Pergamino Basket vs Quilmes

Pico FC vs Provincial Rosario

Lunes 30

Lanús vs Racing Avellaneda

Martes 31

Ameghino vs Provincial

Pergamino BB vs Unión MdP

Pico FC vs Tomás de Rocamora

Racing Chivilcoy vs Quilmes.