Matías Huarte: “Hicimos un mix de experiencia y juventud interesante”

Estoy muy conforme con los amistosos. Por ahí hay una lectura errónea de ver el resultado respecto a los amistosos. Yo lo que evalúo son un montón de situaciones a las que el equipo tiene que ir conociendo y acostumbrándose.

Se tienen que ir amalgamando los sistemas, los jugadores conociéndose entre ellos. Para eso son los juegos amistosos. Por eso uno va probando distintas cosas.

Si tomamos el partido con Argentino de Pergamino, Agustín Facello no pudo jugar. Le dimos rotación a los chicos y el americano hacía menos de un día que estaba con nosotros.

Entonces lo importante es que los jugadores tomen rodaje, se visualicen en la cancha y memoricen a fondo los sistemas.

Creo que ahí es donde tenemos que hacer el análisis y ver los detalles que son los que se corrigen en los entrenamientos posteriores.

No hay más amistosos. Estamos viajando mañana martes a la noche para Corrientes. Así que no hay espacio físico para seguir jugando de entrecasa.

Entrenamos ayer domingo y hoy lunes lo hacemos en doble turno.

Comenzamos de visitante, no es lo que uno hubiese preferido. Siempre es lindo arrancar acá en Junín con nuestra gente y todo lo que ello implica.

Es lo que nos tocó. Hay que adaptarse. Tenemos que jugar contra todos.

Esperemos tener un buen arranque. Sabemos que tenemos material para ser competitivos. Tenemos una gira complicada en el inicio porque son equipos que se armaron para otra cosa, pero vamos a dar batalla.

Al extranjero lo veo muy bien. Lógicamente hace 72 horas que está con nosotros. Conociendo el pasado de él, hablando con otros entrenadores que lo han tenido, más lo que ha mostrado en lectura de juego, va a andar. Obviamente toma de decisiones no le vamos a pedir. Es un extranjero que viene a hacer sus primeras armas en una Liga que es la más competitiva de Sudamérica y él es consciente de eso. Es un anotador que nos va a dar juego también.

Tiene una buena visión en el pick and roll y lo que mostró el otro día en el amistoso es que es muy intenso en defensa. Eso por ahí sorprende porque los americanos anotadores atrás por ahí descansan un poco. No es el caso de Many Payton que lo vi comprometido en el juego. Hay que seguir acoplándolo, dándole libertades. Creo que si toma protagonismo nos va a dar mucho.

Argentino esta temporada va a jugar intenso defensivamente para poder correr. Si tenemos chances de hacer un buen tiro dentro de los primeros segundos, lo vamos a tomar.

Tenemos jugadores para tomar este tipo de tiros. No me sirve después parar la pelota para hacer un set y quedar uno solo. Si dentro de los primeros 4-6 segundos de transición en la ofensiva encontramos el tiro, no hay dudas que lo vamos a tomar.

Obviamente uno va viendo las cosas según el equipo que está enfrente. Pero la filosofía del equipo va a ser defender duro para poder correr.

Esta Liga va a ser muy pareja y competitiva. Más allá que siempre están los poderosos que tienen otra billetera. Nosotros con eso no competimos.

Pero sí en la fase regular tenemos que ser competitivos. Creo que lo podemos ser. Hicimos un mix de experiencia y juventud interesante. Esperamos poder plasmarlo dentro de la cancha desde este jueves.

Fixture

Martes 3 de octubre

Quimsa vs. Zárate Basket

Miércoles 4 de octubre

La Unión vs. Gimnasia

Unión vs. Instituto

Jueves 5 de octubre

Obras vs. Ferro

Olímpico vs. Zárate

Regatas vs. Argentino

Viernes 6 de octubre

Comunicaciones vs. Instituto

La Unión vs. Platense

San Martín vs. Gimnasia

Unión vs. Riachuelo

Sábado 7 de octubre

Boca vs. Ferro

Oberá vs. Argentino

Olímpico vs. Independiente

Domingo 8 de octubre

Comunicaciones vs. Riachuelo

San Martín vs. Platense

Lunes 9 de octubre

Gimnasia vs. Unión

Oberá vs. Peñarol

Quimsa vs. Independiente

Martes 10 de octubre

Boca vs. San Lorenzo

Miércoles 11 de octubre

Gimnasia vs. Comunicaciones

Platense vs. Unión

Regatas vs. Peñarol

Jueves 12 de octubre

Obras vs. San Lorenzo

Viernes 13 de octubre

Independiente vs. La Unión

Platense vs. Comunicaciones

Domingo 15 de octubre

Peñarol vs. Boca

Zárate Basket vs. La Unión

Martes 17 de octubre

Argentino vs. Boca

Ferro vs. Regatas

Miércoles 18 de octubre

Peñarol vs. Obras

Zárate Basket vs. San Martín

Jueves 19 de octubre

Ferro vs. Oberá

Instituto vs. Olímpico

Riachuelo vs. Quimsa

San Lorenzo vs. Regatas

Viernes 20 de octubre

Argentino vs. Obras

Independiente vs. San Martín

Boca vs. Gimnasia

Sábado 21 de octubre

Instituto vs. Quimsa

Riachuelo vs. Olímpico

San Lorenzo vs. Oberá.