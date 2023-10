Doble jornada en el inicio de la semana

Dando inicio a la semana basquetbolística local, esta noche habrá una doble jornada de primera por el campeonato clausura “Edú Pagella” de la Asociación Juninense de Básquet.

En nuestra ciudad San Martín recibirá la visita de 9 de Julio, a las 21.15, mientras que en el mismo horario El Linqueño será local ante Ciclista Juninense. Detalle:

Últimos resultados

U15 Alsina 23 vs Porteño 57

U15 9 de Julio B 26 vs Los Indios 80

U17 Alsina 33 vs Porteño 86

Fecha 7

Hoy

Club Social

19:30 U15 - Social - Cavul "A"

Club El Linqueño

19:30 U17 - El Linqueño - Ciclista

21:15 Mayores - El Linqueño - Ciclista

Club San Martín

19.30 U17 - San Martín - 9 de Julio

21:15 Mayores - San Martìn - 9 de Julio

Martes 3

Club San Martín

19:30 U15 - San Martín - 9 de Julio "A"

Club Sarmiento

19:30 U17 - Sarmiento - Los Indios "B"

Club Los Indios

21:15 Mayores - Los Indios - Rivadavia

Club Cavul

19:30 U15 - Cavul "B" - Social

21:15 Mayores - Cavul - Deportivo

Miércoles 4

Club Cavul

19:30 U15 – Cavul "A "- Alsina

21 U17 Cavul "B " - Alsina

Club Ciclista

19.30 U15 - Ciclista - Linqueño

Club Argentino

21:15 Mayores - Argentino - Junín

Club Sarmiento

19:30 U17 - Sarmiento - Los Indios "B"

Jueves 5

Club Los Indios

20 U19 - Los Indios - Cavul

Club Sarmiento

20 U19 - Sarmiento - Ciclista

Sábado 7

Club Alsina

18 U15 - Alsina - Cavul "B "

20 U17 - Alsina - Cavul "A "

Club San Martín

16 U15 - San Martín - 9 de Julio "B"

Goleadores

Gino Ferraro (CAP) 110

Juan Orcesi (CCJ) 105

Nicolás Payero (CAV) 105

Lucas Banegas (9J) 103

Santiago Mechedze (CAR) 96

Uriel Bruzzese (DB) 92

Franco Lombardi (SM) 81

Nicolás Maggi (CJ) 80

Fede Bornic (CAV) 77

Zuriel Fernández (CLI) 76

Pablo Panetta (CAR) 69

Nahuel Vaca (CAP) 67

Javier Corniglia (9J) 67

Francisco Sayar (DB) 67

Nicolás Kiernan (DB) 66

Lorenzo Pichi (CCJ) 65

Ezequiel Urbieta (CAV) 65

Marcos Tercilla (9J) 65

Lorenzo Pichi (CCJ) 65

Santiago Bornic (CAEL) 64

Felipe Giangrande (CAEL) 63

Ammiel Márquez (SM) 62

Facundo Meehan (CAA) 60

Franco Lorio (J) 60.