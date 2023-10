Se jugó la sexta fecha del campeonato

Este fin de semana tuvo lugar la sexta fecha del campeonato clausura de minibásquetbol local. Los partidos se jugaron todos en Junín. En la próxima fecha los juegos serán afuera en un 95%. Detalle:

Resultados

Mini “A”

Sarmiento 82 vs Alsina 19

Ciclista 27 vs El Linqueño 54

Junín 58 vs Cavul 43

San Martín 51 vs Social 39

Los Indios 62 vs Argentino 29

9 de Julio 46 vs Porteño 38

Mini “B”

Los Indios 43 vs Cavul 2

9 de Julio 30 vs Argentino 13

Libre: San Martín

U13

Ciclista 52 vs El Linqueño 60

Junín 36 vs Cavul 58

San Martín 56 vs Social 23

9 de Julio 58 vs Porteño 36

Argentino 69 vs Los Indios 41

Séptima fecha

Los Indios vs Sarmiento

Porteño vs Argentino

Social vs 9 de Julio

Cavul vs San Martín

El Linqueño vs Junín

Alsina vs Ciclista

Mini “B”

Cavul vs Argentino

San Martín vs 9 de Julio

Libre: Los Indios.