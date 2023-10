Los Indios apabulló anoche a Sacachispas

Los Indios no tuvo piedad con Sacachispas de Villa Constitución y lo goleó anoche por 90-62 en el estadio Tomás Corrado.

El partido solo tuvo razón de ser en el primer tiempo que fue cuando Sacachispas le hizo algo de fuerza al Canario. De hecho le pasó a ganar con un triplazo de José Szpilard a 3´05 de la chicharra del final del cuarto.

Gran tarea de Guido Pinelli en el ganador. Facundo Sáez fue lo mejor de la visita.

Hoy, El Linqueño

Esta noche El Linqueño recibe en el estadio “Eduardo Pis Ágata” a la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (Somisa) buscando recuperar el punto que perdió como visitante en su debut. Dirigen Raúl Sánchez y Franco Daiub.

Resultados

Zona “B”

Fecha 6

San Martín 70 vs Belgrano 78

Argentino 110 vs Social 63

Los Indios 90 vs Sacachispas 62

Fecha 7 (viernes 6/10)

Sacachispas vs San Martín

Belgrano vs Argentino

Social vs Los Indios

Zona “A”

Fecha 6

Defensores 77 vs Comunicaciones 80

Cavul 77 vs Regatas 111

El Linqueño vs Somisa (domingo 1/10)

Fecha 7 (viernes 6/10)

Somisa vs Cavul

Regatas vs Defensores

Comunicaciones vs El Linqueño

Goleadores

Santiago Bornic (CAEL) 115

Nicolás Payero (CAVUL) 110

Alejandro Astudillo (SR) 99

Octavio Lagger (BSN) 97

Genaro Calcaterra (BSN) 96

Nicolás Ferreyra (BSN) 95

Franco Lombardi (SM) 91

Noé Grunale (AP) 91

Matías Rosas Castaño (R) 89

Facundo Porta (DR) 88

Federico Bornic (CAV) 85

Agustín Acuña (SM) 81

Martín Gandoy (COMU) 81

Fabrizio Coslito (BSN) 80

Carlos Baez (RSN) 80

Santiago Peralta (SR) 79

Augusto Porta (DR) 75

Patricio Rodríguez (RSN) 75

Aimar Chemile(CAEL) 74

Guido Pinelli (CLI) 74

Valentín Feuillade (CLI) 73

Santiago Médez (SACA) 73

Nicolás Rodríguez (RSN) 73

Lucas Lombardi (SM) 70

Valentino Cichilitti (AP) 70

Facundo Sáez (SACA) 70.