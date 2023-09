La madre de las batallas, el próximo viernes en el Bastión de Belgrano

Este fin de semana no hubo actividad por el campeonato prefederal de clubes de básquetbol. Los clubes habían acordado parar una semana entre la primera y segunda rueda, y así fue.

Por ende, el próximo viernes se reanuda el torneo y San Martín recibirá en Junín la visita de Belgrano de San Nicolás.

Este partido puede definir el primer puesto de cara a los play off por el ascenso al torneo Federal.

San Martín primero debe ganar; después, sacar 12 de diferencia.

Y no pinta un partido fácil en el Bastión de Belgrano, sino más bien huele a batalla.

De hecho, partidazo para que los amantes del básquetbol puedan disfrutar. Ya se especula estadio repleto, por lo que los aficionados deberán ir temprano para encontrar un lugarcito cómodo y poder disfrutar del encuentro.

En tanto Los Indios tiene un partido relativamente fácil el sábado ante Sacachispas de Villa Constitución.

Por la zona A, Cavul será local ante Regatas de San Nicolás. Se comenta que puede volver a jugar el prefederal Juancito Eder, una pieza clave en el andamiaje del equipo de Papón Freston.

Y El Linqueño jugará el domingo 1 de octubre, en el Eduardo Pis Ágata, contra la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA), donde buscará recuperar el punto que perdió como visitante en su debut. Juego clave.

Zona “B”

Fecha 6 (viernes 29)

San Martín vs Belgrano

Los Indios vs Sacachispas (sábado 30)

Argentino vs Social (domingo 1/10)

Fecha 7 (viernes 6/10)

Sacachispas vs San Martín

Belgrano vs Argentino

Social vs Los Indios

Zona “A”

Fecha 6 (Viernes 29)

Defensores vs Comunicaciones

Cavul vs Regatas

El Linqueño vs Somisa (domingo 1/10)

Fecha 7 (viernes 6/10)

Somisa vs Cavul

Regatas vs Defensores

Comunicaciones vs El Linqueño.

Goleadores

Santiago Bornic (CAEL) 115

Genaro Calcaterra (BSN) 86

Alejandro Astudillo (SR) 84

Facundo Porta (DR) 83

Octavio Lagger (BSN) 79

Nicolás Payero (CAVUL) 76

Aimar Chemile(CAEL) 74

Noé Grunale (AP) 74

Matías Rosas Castaño (R) 73

Nicolás Ferreyra (BSN) 73

Franco Lombardi (SM) 72

Agustín Acuña (SM) 69

Santiago Méndez (SAC) 68

Fabrizio Coslito (BSN) 67

Santiago Peralta (SR) 67

Valentino Cichilitti (AP) 65

Valentín Ingrata (R) 65

Carlos Báez (R) 65

Lucas Lombardi (SM) 64

Patricio Rodríguez (R) 64

Agustín Porta (DR) 64

Federico Bornic (CAVUL) 61

Martín Gandoy (COMU) 61.