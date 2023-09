Exitosa clínica de revalida para los entrenadores de ENEBA en Junín

Ayer tuvo lugar en nuestra ciudad una clínica de revalida de ENEBA con una multitudinaria concurrencia de entrenadores.

La cita fue en el El Fortín de las Morochas donde disertaron Mariano Marcos, Sebastián Saborido y Sebastián Rodríguez.

Argentino-Racing, en 9 de Julio

El próximo miércoles 27 Argentino viajará a la ciudad de 9 de Julio para disputar segundo partido amistoso de preparación.

Desde las 20 enfrentará a Racing de Chivilcoy, equipo que se prepara para disputar la edición 2023-24 de La Liga Argentina.

Programa LNB

Martes 3 de octubre

Quimsa vs. Zárate Basket

Miércoles 4 de octubre

La Unión vs. Gimnasia

Unión vs. Instituto

Jueves 5 de octubre

Obras vs. Ferro

Olímpico vs. Zárate

Regatas vs. Argentino

Viernes 6 de octubre

Comunicaciones vs. Instituto

La Unión vs. Platense

San Martín vs. Gimnasia

Unión vs. Riachuelo

Sábado 7 de octubre

Boca vs. Ferro

Oberá vs. Argentino

Olímpico vs. Independiente

Domingo 8 de octubre

Comunicaciones vs. Riachuelo

San Martín vs. Platense

Lunes 9 de octubre

Gimnasia vs. Unión

Oberá vs. Peñarol

Quimsa vs. Independiente

Martes 10 de octubre

Boca vs. San Lorenzo

Miércoles 11 de octubre

Gimnasia vs. Comunicaciones

Platense vs. Unión

Regatas vs. Peñarol

Jueves 12 de octubre

Obras vs. San Lorenzo.