Argentino de Junín recibe a Atlético Pilar en un amistoso

El Turco comienza a tomar rodaje de cara a la próxima edición de la Liga Nacional de Básquetbol. Esta noche realizará su primer cotejo amistoso en El Fortín de las Morochas, recibiendo la visita de Atlético Pilar. El partido será a las 20.30 con arbitraje de Alexis Biset y Luciano Maidana.

Pilar

Atlético Pilar milita en La Liga Argentina y cuenta en sus filas con el juninense Bruno Conti, además de los conocidos Eduardo Gamboa y Jonatan Treise. Después están Jesús Cruz, Agustín Hayden, Santiago Ibarra, Franco Barrionuevo, Ignacio Varisco y Santiago Ibarra. El entrenador es Roberto Pavlotsky.

Otros amistosos

Argentino viajará la semana que viene a la ciudad de 9 de Julio, el miércoles 27. Allí hará el segundo match de septiembre ante Racing de Chivilcoy.

Y cerrando el mes, el 29 en nuestra ciudad, volverá a ser local contra Pergamino Basket en El Fortín de las Morochas.

Primeras fechas

Martes 3 de octubre

Quimsa vs. Zárate Basket

Miércoles 4 de octubre

La Unión vs. Gimnasia

Unión vs. Instituto

Jueves 5 de octubre

Obras vs. Ferro

Olímpico vs. Zárate

Regatas vs. Argentino

Viernes 6 de octubre

Comunicaciones vs. Instituto

La Unión vs. Platense

San Martín vs. Gimnasia

Unión vs. Riachuelo

Sábado 7 de octubre

Boca vs. Ferro

Oberá vs. Argentino

Olímpico vs. Independiente.