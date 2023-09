Belgrano aplastó a Sacachispas y es único líder de la zona “B”

Belgrano de San Nicolás no tuvo piedad de Sacachispas y lo vapuleó anoche por 116 a 58 en Villa Constitución.

Con esta victoria el quinteto nicoleño es el único líder de la zona B y, por ahora, con suficiente trigo en el galpón para campear un hipotético temporal en la segunda rueda. Detalle:

Zona A

Comunicaciones 72 vs Somisa 108

Defensores 103 vs Cavul 86

El Linqueño 83 vs Regatas 95

Fecha 6 (Viernes 29)

Defensores vs Comunicaciones

Cavul vs Regatas

El Linqueño vs Somisa (domingo 1/10)

Fecha 7 (viernes 6/10)

Somisa vs Cavul

Regatas vs Defensores

Comunicaciones vs El Linqueño

Zona B

San Martín 83 vs Social 56

Los Indios 68 vs Argentino 65

Sacachispas 58 vs Belgrano 116

Fecha 6 (viernes 29)

San Martín vs Belgrano

Los Indios vs Sacachispas (sábado 30)

Argentino vs Social (domingo 1/10)

Fecha 7 (viernes 6/10)

Sacachispas vs San Martín

Belgrano vs Argentino

Social vs Los Indios

Goleadores

Santiago Bornic (CAEL) 115

Genaro Calcaterra (BSN) 86

Alejandro Astudillo (SR) 84

Facundo Porta (DR) 83

Octavio Lagger (BSN) 79

Nicolás Payero (CAVUL) 76

Aimar Chemile(CAEL) 74

Noé Grunale (AP) 74

Matías Rosas Castaño (R) 73

Nicolás Ferreyra (BSN) 73

Franco Lombardi (SM) 72

Agustín Acuña (SM) 69

Santiago Méndez (SAC) 68

Fabrizio Coslito (BSN) 67

Santiago Peralta (SR) 67

Valentino Cichilitti (AP) 65

Valentín Ingrata (R) 65

Carlos Báez (R) 65

Lucas Lombardi (SM) 64

Patricio Rodríguez (R) 64

Agustín Porta (DR) 64

Federico Bornic (CAVUL) 61

Martín Gandoy (COMU) 61.